A régió történelmi és kulturális értékeire is felhívja a figyelmet a sokszínű Zempléni Fesztivál

A Zempléni Fesztivál kulturális-turisztikai és bor-gasztronómiai komplex programot kínál Sárospatak, Tokaj, Sátoraljaújhely, Szerencs és több más zempléni település legszebb műemléki és szabadtéri helyszínein, ahol a magyar művészeti élet kiválóságai mellett számos külföldi vendég együttes és szólista lép fel. A rendezvénysorozat fiatal művészek számára is biztosít bemutatkozási lehetőséget.

Hollerung Gábor a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője és fesztiváligazgatója Fotó: Bódi László / Zempléni Fesztivál

Ízelítő a Zempléni Fesztivál programjaiból

– Készen van minden a fesztivál elindítására, már csak a részletekkel foglalkozunk. Elindult a jegyértékesítés is. Huszonöt település negyven helyszínén várjuk a közönséget változatos programokkal – sorolta Hollerung Gábor. A fesztivált hagyományosan a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ), a fesztivál rezidens együttesének hangversenye nyitja augusztus 8-án a sárospataki Rákóczi várban.

– A nyitó hangversenyre, Csajkovszkij b-moll zongoraversenyére egy rendkívül tehetséges orosz zongoristát, Dimitry Yudint hívtuk meg, akit a tavalyi New York-i Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyen kísértem. A műsor második felében Bartók Concertója lesz, úgy gondolom, a Zempléni Fesztivál is megérett erre a monumentális darabra. A záró hangversenyt tradicionálisan a Liszt Ferenc Kamarazenekar adja augusztus 17-én

– foglalta össze a fesztiváligazgató, majd hozzátette: – Fontos megemlíteni, hogy idén is leszünk határon túl, a Borsi Rákóczi-kastély csodálatos, felújított udvara lesz kulisszája a Hungarian Brass együttes hangversenyének. Az idei fesztiválon két nagyszabású produkcióval várjuk a közönséget a BDZ-vel. Az egyik Puccini A Le donne di Giacomo című műve, amely egy képzeletbeli este a zeneszerző otthonában, ahol egy titokzatos nővel folyó beszélgetés közepette megelevenednek a Puccini-operák nőalakjai, és felcsendülnek a legendás tenoráriák is. Másik előadásunk egy premier, a Queen Symphony & Koncertshow a Tokaj Fesztiválkatlanban, amely a Queen legikonikusabb dalait mutatja be Szüts Apor szimfonikus hangszerelésében.

A jazz kedvelőit Sárospatakra invitálják, ahol a fesztivál minden estéjén neves zenészek és együttesek produkcióit hallgathatják a borteraszon, de az Újhuta Kastélyszálló teraszán, a Disznókő Szőlőbirtokon és az Andrássy Kúriában is jazz szól majd.

Idén is kínálnak irodalmi és színházi produkciókat: például Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeuma ad otthont a Jókai sétány 200 előadásnak Nyáry Krisztián, Bősze Ádám és Bach Kata közreműködésével. Az irodalmat, a kötetlen beszélgetést és a gasztronómiát ötvöző, új típusú programot kínálnak Sátoraljaújhelyen, a Barátszer Lakásétteremben, ahol Lackfi János estjét követően ínycsiklandó vacsorában lehet része az érdeklődőknek

A népzene is jelen lesz a fesztiválon: Heinczinger Mika Mindenek szerelme címmel énekelt verseket ad elő a halhatatlanságról, fellép a a Tárkány Művek folk-jazz-pop-rock előadásával, a Dalinda énekegyüttes ad hangversenyt az Erdőhorváti református templomban, Szirtes Edina „Mókus” népzenei, kortárs komolyzenei ihletésű koncertjét Pálházán, a Csík zenekar műsorát Szegin hallgathatjuk meg.