A magyar családok többségének nincs gondja a hónap végén, közben minden harmadik görögnek problémát okoz a számlák fizetése

A közgazdász az Eurostat adataira hivatkozva bejegyzésében arról ír, hogy minden harmadik görögnek gondot okoz a számlák fizetése, a megélhetés. Ez a mutató drámai képet fest a sokak fejében gazdag országként élő görögökről, különösen annak fényében, hogy 2010-ben vásárlóértéken még kétszer annyit kerestek, mint mi. Ám ők az ellenkezőjét csinálták, mint a 2010 utáni magyar kormányok (nagyrészt persze nem önszántukból).

Európa több országában is a lakosság nagyobb részének okoz problémát a havi megélhetés, mint nálunk

Forrás: Facebook/Sebestyén Géza/Eurostat

A pénzügyi nehézségekkel küzdők aránya 10 százalék felett van Szerbiában és Bulgáriában is. Ám nem sokkal van a kerek érték alatt a mutató értéke Portugáliában, Spanyolországban, Romániában és Szlovákiában sem. Sőt, Franciaország szegénységi mutatója is rosszabb a miénknél – mutatott rá Sebestyén Géza.

A magyar családoknál a pénzügyi nehézségekkel küzdők aránya 6,6 százalék. Ez egyébként pontosan megegyezik az euróövezet mutatójával. A számok tehát egyértelműen cáfolják, hogy Magyarország lenne a legszegényebb ország Európában – szögezte le az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.