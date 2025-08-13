Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség Sebestyén József halála ügyében

Eurostatmegélhetési költségekMagyarországszegénység

A magyar családok többségének nincs gondja a hónap végén, közben minden harmadik görögnek problémát okoz a számlák fizetése

A számok egyértelműen cáfolják, hogy Magyarország Európa legszegényebb országai közé tartozna. A kontinens több másik országában a lakosság jóval nagyobb részének okoz problémát a havi megélhetés – írta Facebook-oldalán Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 14:37
számlázás adatszolgáltatás
Illusztráció Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közgazdász az Eurostat adataira hivatkozva bejegyzésében arról ír, hogy minden harmadik görögnek gondot okoz a számlák fizetése, a megélhetés. Ez a mutató drámai képet fest a sokak fejében gazdag országként élő görögökről, különösen annak fényében, hogy 2010-ben vásárlóértéken még kétszer annyit kerestek, mint mi. Ám ők az ellenkezőjét csinálták, mint a 2010 utáni magyar kormányok (nagyrészt persze nem önszántukból). 

megélhetés
Európa több országában is a lakosság nagyobb részének okoz problémát a havi megélhetés, mint nálunk
Forrás: Facebook/Sebestyén Géza/Eurostat

A pénzügyi nehézségekkel küzdők aránya 10 százalék felett van Szerbiában és Bulgáriában is. Ám nem sokkal van a kerek érték alatt a mutató értéke Portugáliában, Spanyolországban, Romániában és Szlovákiában sem. Sőt, Franciaország szegénységi mutatója is rosszabb a miénknél – mutatott rá Sebestyén Géza.

A magyar családoknál a pénzügyi nehézségekkel küzdők aránya 6,6 százalék. Ez egyébként pontosan megegyezik az euróövezet mutatójával. A számok tehát egyértelműen cáfolják, hogy Magyarország lenne a legszegényebb ország Európában – szögezte le az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán

Nevet és bizonyítékot!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu