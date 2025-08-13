Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség Sebestyén József halála ügyében

Négyéves csúcson az autóhitelezés

Az autóhitelezés 2025 első félévében négyéves rekordot döntött: 24,7 milliárd forintnyi új hitel került a piacra. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a kiugrás oka főként a járműárak emelkedése, nem pedig az érdeklődés felfutása. Az autóhitelek átlagos THM-je júniusban 11 százalék alatt maradt, ami az átlagos személyi kölcsönhöz képest jelentős megtakarítást jelenthet, ám a személyi kölcsön rugalmasabb termék, és ma már több banknál versenyképes kamaton, gyorsan kaphatunk hitelt.

illusztráció Fotó: Hendrik Schmidt Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Négyéves csúcsra futott fel az autóhitelezés Magyarországon. Az év első hat hónapjában 24,7 milliárd forint értékű autófinanszírozási hitelt nyújtottak a hitelintézetek. Ez 3,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi értékeket.

autóhitel, autók
Az autóhitelezés 2025 első félévében négyéves rekordot döntött: 24,7 milliárd forintnyi új hitel került a piacra

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint ugyanakkor a növekedés nem az érdeklődés felfutásának, hanem a gépjárművek áremelkedésének és így a magasabb hitelösszegnek tudható be: míg egy évvel ezelőtt a 23,9 milliárd forintos kihelyezéshez 6 097 szerződésre volt szükség, addig most a már említett 24,7 milliárd forint értékű gépjárműhitelt 5765 szerződésben érték el a finanszírozók. Mindez azt jelenti, hogy az átlagos hitelösszeg a tavalyi 3,93 millió forintról idén kilenc százalékot meghaladó mértékben, 4,29 millió forintra emelkedett.

Nem csak az autóhitel népszerű, sokan más kölcsönökből oldják meg a kocsivásárlást

Gergely Péter szerint természetesen a gépjármű-finanszírozásban továbbra is magas arányt képvisel azoknak az ügyfeleknek a száma, akik a gépjárművásárlást egyéb forrásból, például személyi hitelből finanszírozzák. A szakértő szerint az sem felejthető el, hogy az előzetes felmérések szerint a június végéig kibocsátott közel 107 milliárd forint értékű munkáshitelnek egy része szintén a gépjárműpiacon landolt. Mint ahogy – teszi hozzá Gergely Péter – a hasonlóképpen szabad felhasználású babaváróból is többen a család gépjárművásárlását finanszírozták az elmúlt években.

A szakértő arra emlékeztet, hogy pusztán kamatozás alapján a gépjármű-finanszírozás jóval olcsóbb lehetőséget kínál az ügyfelek számára, mintha piaci kamatozású személyi kölcsönből oldanák meg az autóvásárlást. Ezt jól alátámasztják a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azon adatai, amelyek szerint 2025. június végére a gépjármű-vásárlási hitelek átlagos hitelköltsége (THM) 11 százalék alá csökkent, miközben a személyi hitelek átlagos THM mértéke továbbra is 16 százalék felett van.

Ugyanakkor – emlékeztet Gergely Péter – a személyi kölcsön rugalmasabb termék, mint az autóhitel, hiszen a finanszírozott összeg magasabb lehet, mint a gépjármű vételára, és így például a gépjárműhöz szükséges további eszközök (pl. tetőcsomagtartó, téligumi szett, síbox, gyermek autósülés, vagy épp a járműre kötött – casco és/vagy kgfb – biztosítások első éves díja) is finanszírozhatóak a bankszámlára kapott pénzből. Arról nem is beszélve, hogy a személyi kölcsönt az ügyfelek döntő része mindössze néhány perces – jellemzően online – ügyintézés keretében megkaphatja számlavezető bankjától.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

