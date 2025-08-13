Heteken belül jöhet a kormány nagy lakásfelújítási programja

A kormány elkezdte az egyeztetést, és már az ősszel szeretné elindítani az Otthon starthoz hasonló, épületfelújításokra koncentráló hitelprogramot, amelyben vissza nem térítendő támogatást is igénybe lehet majd venni – mondta a Világgazdaságnak Tibor Dávid, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) alelnöke. Hozzátette: úgy tudja, hogy van egy 10 milliós és egy 15 milliós verzió is asztalon, de döntés még nincs, legkorábban augusztus végére várható, jó eséllyel októberben élesedhet a program.

Az új program az Otthon starthoz hasonló olcsó hitellel kombinált csomag lehet. A 15 millió forintos csomagból 10 millió forint lenne az olcsó hitel, amit a lakásfelújítók ugyanúgy családi állapot, gyerekvállalás és életkori megkötés nélkül felvehetnének, mint az első lakást vásárlók.

Sajtóértesülések szerint korlátot egyedül a jövedelem nagysága szabna a kedvezményes hitel elbírálásánál, de ezen a ponton is változtatást javasol a szakmai szövetség, amely a jövedelem 50 százalékáig engedné a havi hiteltörlesztést, magas jövedelem esetén pedig akár a 60 százalékáig is.

Juhász Attila, az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke a szervezet közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy az 50 millió forintos, első lakásra fordítható kedvezményes Otthon start hitel árnyékában kevés szó esik róla, de annak bejelentésekor Orbán Viktor miniszterelnök ígéretet tett egy szintén kedvezményes lakásfelújítási hitel bevezetésre is.

Ez méretes lyukat foltozna be a lakástámogatási rendszerben, mert a kisebb összegű és gyakran célzott (főleg energiahatékonyságra irányuló) vissza nem térítendő támogatások mellett szükség lenne egy olyan támogatási formára is, amely sokak számára lehetővé teszi a lakások, családi házak nagyobb értékű felújítását

– mondta Juhász Attila, aki szerint a teljes körű lakásfelújítás és átalakítás árát ma már az ingatlan vételárának 20-40 százalékára teszik, és ezt egyre inkább visszatükrözik a használtlakás-hirdetési árak is: a frissen és igényesen felújított lakások ára inkább az új építésűekét közelíti, semmint azokét, amiben 20-30-40 esetleg még több évet leéltek érdemi felújítás nélkül az előző tulajdonosok. Szerinte fontos lenne, hogy elég nagy összegű legyen a kedvezményes hitel, ami akkor működhet jól, ha fedezi egy 60-80 négyzetméteres lakás vagy egy 80 négyzetméteres Kádár-kocka felújítási költségeinek legalább 40-50 százalékát.