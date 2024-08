Bor, zene, Zemplén – Az ország egyik legsokszínűbb fesztiválján jártunk

A sokszínűség és a kulturális turizmus művészeti fesztiválját 33. alkalommal rendezték meg idén augusztus 9. és 19. között. Csaknem húsz településen, negyven helyszínen és több mint ötszáz fellépő művésszel várták a közönséget a Zempléni fesztiválon. A hagyományokhoz híven a nyitókoncertet a fesztivál rezidens zenekara, a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) adta a a sárospataki Rákóczi-vár udvarán.

A Zempléni fesztivál nyitókoncertje (Fotó: Bódi László)

A Zempléni fesztivál műfaji és területi sokszínűsége

Hollerung Gábor, a fesztivál igazgatója és művészeti vezetője a koncert előtt elmondta:

Kerek húsz éve áll a Rákóczi-vár udvarán felállított színpadon a fesztiválnyitón és nem gondolta az első alkalommal, hogy a rendezvény a térség és az ország megkerülhetetlen kulturális eseményévé válik. Megindítónak nevezte azt a támogatást és szeretetet, amit a régió szereplőitől és lakóitól kapnak a szervezők és a rendezvény.

Kiemelte azt is, hogy minden esztendőben komoly feladat a finanszírozás előteremtése, de mindig vannak, akik átsegítik a fesztivált a nehézségeken.

A Zempléni fesztivál különleges, máshoz nem hasonlítható jellegzetessége a műfaji és területi sokszínűség. Sárospatak, Tokaj, Sátoraljaújhely, Szerencs és több más zempléni település legszebb műemlékei és szabadtéri helyszínein rangos komolyzenei koncertek, színházi, táncos és jazzestek, kirándulások, kiállítások várták a közönséget. A magyar művészeti élet kiválóságai mellett számos külföldi vendég együttes és szólista lépett fel a fesztiválon. Zenés világkörüli utazásban volt részük a Szerencsre látogatóknak, a különleges élményt nyújtó tajvani Taipei Philharmonic Chamber Choir kóruskoncertjét hallhatták. Repertoárjuk a reneszánsztól a jelenkorig, az európai klasszikusoktól az ázsiai zenéig, valamint a tajvani és kínai örökséggel rendelkező kompozíciókig terjed.

A tajvani Taipei Philharmonic Chamber Choir (Fotó: Bódi László)

A szervezők mindig igyekeznek a helyszín adottságaihoz választani a programot. A mádi Barta pince teraszán az egyedülálló hangszer-összeállítású BDZ Á la carte együttes jól csengő átiratokkal, fülbemászó dallamokkal érkezett, játékukon érződött, hogy az együttes tagjai nemcsak kollégák, hanem barátok is. A fesztivál szervezőinek egyik legfontosabb küldetése, hogy a közönséget olyan produkciókkal is megörvendeztessék, amelyek szélesebb közönségréteget is vonzanak. A tolcsvai kastélyban a Latin lélek című műsorban a mexikói Manuel Betancourt Camino énekes és Sebastian Ramirez zongorajátékával bűvölte el a közönséget a latin zene magával ragadó darabjaival. A latin dallamok hatására egyre forróbb lett a hangulat a teremben, a közönség alig akarta elengedni a fellépőket. A fesztivál idén több festői helyszínnel bővült, például Golopon a Vay-kastély parkja, ahol egy vízi színpadon várták a közönséget, vagy a füzéri szabadtéri színpad a vár lábánál, de új helyszín a tarcali Andrássy Kúria hangulatos terasza is.

A fesztivál kedvelt esti programja Sárospatakon az Esti jazzsorozat, amelyben fellépett a Malek Andi Soulistic, a Révész Richárd Trió, illetve a Canarro Zenekar és Sapszon Orsi.

A fesztivál kedvelt programja az Esti jazzsorozat (Fotó: Bódi László)

A tokaji bor kedvelői számára rendezték meg a Koncert borral című sorozatot, amelyen a Patricius Borház, a Disznókő Pincészet, a Tokaj-Oremus, valamint hivatalos borszállítójuk, a Grand Tokaj borait kóstolhatták meg a látogatók.



Hollerung Gábor a fesztivál utolsó előtti napján töltötte be 70. éltévét. A színpadon ünnepelt, Puccini Messa di Gloria című művét vezényelte a vele már több mint harminc éve összeforrt két együttes, a Budafoki Dohnányi Zenekar és Budapesti Akadémiai Kórustársaság részvételével a nagy tömeget befogadó Waberer Sportcsarnokban felállított színpadon. A hangversenyen a kórus kiegészült a Taipei Philharmonic Chamber Choir-ral, akiket szintén harmincéves szakmai múlt köt össze a fesztiváligazgatóval.

A Puccini-mű után a zenekar és a kórus meglepte mesterét egy frenetikus köszöntővel, a közönség pedig hatalmas tapssal fejezte ki köszönetét és szeretetét a fesztiváligazgató iránt. Hétfő este a Liszt Ferenc Kamarazenekar egykori vezetőjére, a tavaly elhunyt Rolla Jánosra emlékező koncertjével zárult a Zempléni fesztivál. A záróhangversenyen a neves koncertmester és művészeti vezető legkedvesebb darabjai csendültek fel a sárospataki Rákóczi-vár udvarán.