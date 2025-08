Így zajlott a Paloznaki Jazzpiknik első napja + galéria

A Balaton északi partjának egyik kis községe, Paloznak nyáron él igazán, amikor hazai zenészek és világsztárok csábítják az érdeklődőket az ország minden pontjáról a háromnapos Paloznaki Jazzpiknikre. A koncerthelyszínek között ételt és italt áruló bódéknál kígyózik a sor, a padokon nevető emberek, a háttérben pedig szól a jazz összetéveszthetetlen dallama. Amikor máshol már a pizsamát húzzák fel, Paloznak akkor kel életre igazán. A lankás falun végigsétálva bárhova nézünk, kivilágított házak és színes fények fogadnak minket – írja helyszíni riportjában a Veol.hu.

Zaz francia énekesnő koncertje a Paloznaki Jazzpikniken (Fotó: Kallus György)

A Paloznaki Jazzpiknik augusztus másodikáig várja az igényes muzsika szerelmeseit

A rendezvény négy színpadán váltják egymást a jazz-, funk-, pop- és soul-előadók, valamint a DJ-szettek. A három napon fellép a francia sanzonikon Zaz, a brooklyni székhelyű Kennedy Administration, a Grammy-díjas Judith Hill, a „slágergyáros” dán Lukas Graham, az olasz soullegenda Mario Biondi, az Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, a Lehmanns Brothers és a Deladap is.

A kisebb színpadok fellépői között lesz a Lóci Akusztik, a Stinky Bugs, a Vibe Changers x Wolf Kati, Vavra Bence, valamint az Aron Andras & the Black Circle Orchestra is. A jazzszíntér szereplői közül koncertet ad a Muck Éva Band, a Lukács Márton Trio, a Horváth Gábor Trio, a Budapest Bossanova Quartet, a Rafael Mário Trio, a Proli Jazz Quartet, a Saya Noé Solo Live Act, a Csapó Krisztián–Varga Tivadar Duo, valamint a Nóvé Soma és ifj. Csoóri Sándor alkotta formáció. A fellépők között lesz Sárközi Dina és a Biankahaidu is.