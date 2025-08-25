Netflix-premier: Pierce Brosnan az új filmjéről és az azzal járó hatalmas felelősségről

Csütörtökön jön A csütörtöki nyomozóklub a Netflixen

A csütörtöki nyomozóklub augusztus 28-án debütál a Netflixen (Forrás: Netflix)

Pierce Brosnan a filmben Ront alakítja, a nyugdíjas szakszervezeti vezetőt, aki karizmatikus, szókimondó stílusával válik a nyomozócsoport egyik mozgatórugójává. A mindig elegáns ír színész a Netflixen hamarosan debütáló szerep kedvéért átalakult: szakállat növesztett, és egy, a megszokottól merőben eltérő karaktert formált meg. Brosnan bevallotta, hogy amikor először olvasta a forgatókönyvet, nem magát látta a szerepben.

– Először Ray Winstone jutott az eszembe. De nem kérdeztem meg Chris Columbus rendezőt, miért engem választott. Csak azt gondoltam: „Ne mondj semmit, Pierce, csak menj tovább.”

A filmben Dame Helen Mirren, Celia Imrie és Sir Ben Kingsley alkotják a nyugdíjas nyomozóklub többi tagját, akik a békésnek tűnő Coopers Chase nyugdíjas faluban próbálnak gyilkossági ügyeket megoldani – természetesen úgy, hogy a buszmenetrendhez igazítják a nyomozásaikat. A forgatáson a stábtagok közötti kémia hamar kialakult, és Brosnan szerint a társaság könnyen feloldotta a kezdeti feszültséget.

Egy új barátság: Pierce Brosan és Sir Ben Kingsley

A 72 éves színész különösen szoros barátságot kötött Sir Ben Kingsley-vel, akivel gyakran beszélgettek a forgatási szünetekben. – Kiderült, hogy mindketten rajongunk Laurel és Hardyért – mesélte Brosnan, mire Kingsley a BBC interjújában azonnal énekelni kezdte a Trail of the Lonesome Pine című dalt, amelyhez Brosnan nevetve csatlakozott.

Helen Mirren: Igazi csoda volt, amikor tényleg megkerestek

Helen Mirren, aki a karizmatikus Elizabeth szerepét alakítja, már a könyv első olvasásakor érezte, hogy ez a szerep neki való. – Amikor elolvastam, rögtön arra gondoltam: ha ebből film készül, remélem, megkeresnek ezzel a szereppel. És igazi csoda volt, amikor tényleg megkerestek. Celia Imrie ezzel szemben babonából csak a szereposztás után olvasta el a regényt: – Amint megkaptam a szerepet, azonnal rohantam a könyvesboltba.

Vegyes kritikák

A film vegyes kritikákat kapott: a Telegraph újságírója, Robbie Collin kétcsillagos értékelésében „lustának” nevezte az adaptációt, amely szerinte nem más, mint „egy gyengén sikerült krimi-paródia”. Clarisse Loughrey, az Independent újságírója szintén két csillagot adott a filmnek, mondván, hogy a film nem tudta kihasználni az all-star szereplőgárdát, és „olyan gyenge és könnyen emészthető, hogy alig létezik”, „minden nyom egyértelmű és a rejtély legkisebb jelét sem mutatják.” Kevin Maher, a Times újságírója pozitívabb kritikát írt, négy csillagot adott a filmnek, hozzátéve: „Kicsit giccses és csendesen szomorú, egy franchise született.”