Arcba vág a Depresszió új dala és klipje

A 25 Éves Jubileumát ünneplő Depresszió zenekar frontembere, Halász Ferenc így kommentálta a friss tétel megjelenését:

A Depresszió augusztus 16-án színpadra lép a Barba Negrában (Forrás: Facebook)

„Az idei évünk két részre oszlik. Tavasszal és nyáron a 25. születésnapunkat ünnepeljük a közönségünkkel, ősztől viszont már az új lemezé lesz a főszerep.

Az Édenkert és az Arcomba vág is markánsan hordozza a ránk jellemző stílusjegyeket, így jól illeszkednek a jubileumi karrier-összegzéshez. Az új albumon található dalcsokor egyben utal a múltunkra, megmutatja, hogy hol tartunk most, és előrevetíti azt is, hogy milyen irányba szeretnénk menni. Úgy érzem, hogy változatos és egységesen erős lett a lemez.

Érdemes lesz tehát az egészet egyben meghallgatnia annak, aki teljes képet szeretne kapni. Ha a ránk jellemző stílusban születik egy jó ötletünk, és nekünk jólesik elkészíteni, akkor azt is örömmel tesszük, viszont az is fontos számunkra, hogy új megközelítéseket is kipróbáljunk, amik számunkra és a közönségünk számára is izgalmasak. Összességében nézve, a hangzásunk is frissült az új lemezen és minden dalban igyekeztünk egy érettebb, aktuálisabb felfogást megvalósítani.”

Az Arcomba vág szövege egy állásfoglalás részemről, amiben hasznos üzeneteket is próbáltam átadni, mindezt egy eléggé erőteljes és felemelő zenei környezetben

– hangsúlyozta a rockbanda frontembere.

A dal alatt látható videoklip az együttes 25 Éves Jubileumi Koncertjén készült.

Szeretjük a koncertklipeket, ráadásul a kiemelt esemény adta is magát. A Pixel Film által készített hangulatos kisfilm egy lényegre törő dokumentációja annak, hogy hogyan ünnepeltük meg a rajongóinkkal ezt a számunkra fontos mérföldkövet. Illetve azt is jól mutatja, hogy milyen színvonalú most az élő produkciónk

– tette hozzá Halász Ferenc.

A zenekar jelenleg zajló születésnapi turnéja augusztusban még érinti a FEZEN Fesztivált, Szalacsot, a fonyódi RockBalatont, Mezőtúrt, a Tábor Fesztivált és Hajdúnánást. A jubileumi koncert fővárosi ráadására pedig augusztus 16-án kerül sor a Barba Negrában.

Az új lemez megjelenésével kapcsolatos részletes információk szeptember elején várhatók.