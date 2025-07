A rock hivatalosan is halott, vagy mégse?

Miért virágzik a rockzene a streaming korszakban?

A Wet Leg óriási népszerűségre tett szert a streamingnek köszönhetően (Forrás: The Times)

Olyan gitárzene-alapú bandák, mint a Sleep Token és a Wet Leg hatalmas népszerűségre tettek szert a letöltéseket nézve, miközben a TikTok a régi előadókat fedezte fel újra, és emelte őket újra naggyá – mutat rá a Hollywood Reporter cikkében.

Tíz évvel ezelőtt Gene Simmons, a Kiss frontembere kijelentette: a rock hivatalosan halott.

Vagy ahogy az Esquire magazinnak elmondta, a kalózkodás és a fájlmegosztás korszaka „meggyilkolta” a műfajt, a gitárt mint hangszert pedig relikviává tette.

Több mint egy évtizeddel később úgy tűnik, hogy a műfaj haláláról szóló hírek elhamarkodottak voltak.

A Luminate nemrégiben közzétett féléves jelentése szerint ugyanis 2025 közepén a rock az ország egyik leggyorsabban növekvő műfaja, megelőzve az Egyesült Államokban a latin és a country zenét.

– írják.

Két újonc viszi a prímet

A portál arra is rávilágít, hogy a rockzenét két újonc vezeti: a svéd Ghost, valamint a legjobb brit új előadónak járó díjra jelölt Sleep Token, amelyek májusban két héten belül egymás után vezették a Billboard 200-at, véget vetve ezzel az albumlista több éves rockzene mentességének. A Sleep Token Even in Arcadia című albuma megdöntötte az egy hét alatt legtöbbet streamelt hard rock albumok rekordját, számolt be akkor a Billboard.

Az indie-rock szcénában a Wet Leg legújabb albuma, a Moisturizer másodszor lett listavezető, megelőzve a júliusban újra összeállt Oasis-t. Ezzel úgy tűnik, hogy a banda Grammy-díj esélyes is lehet.

Dan Chertoff, az RCA A&R részlegének alelnöke így fogalmaz a jelenséggel kapcsolatban:

Csak egy zseniális dalszerzőre van szükség, és ez az egész műfajt befolyásolhatja.

A régi rockot is imádják

A régebbi rock is felívelt, folytatja a cikk, rámutatva, hogy a Creed váratlanul az egyik legnépszerűbb előadóvá vált a TikTokon, olyan slágerekkel, mint a „Higher” és a „One Last Breath”, amelyek több százezer videó aláfestő zenéjeként szerepelnek. A Luminate féléves jelentésében azt is közölte,

a Led Zeppelin streamingszámai 23 százalékkal emelkedtek az elmúlt négy hónapban, amióta megjelent a Becoming Led Zeppelin című dokumentumfilm.

Sokak szerint az új gitáralapú zenekarok csak másolatok, amelyek a műfaj dicső múltját próbálják újraéleszteni. Ma azonban olyan előadók, mint a Turnstile és Alex G újradefiniálják a hangzást, és visszahozzák annak társadalmi értékét, írják.

A rock újra sikeres, mert friss és egyedi

– mondja Nick Storch, az IAG globális művészképzési vezetője, aki többek között a Sleep Token, a Ghost és a Disturbed menedzsere. Az is segít, hogy az új zenekarokat könnyen és azonnal felfedezhetik a Spotify és az Apple Music streaming platformokon.

Josh Kline, az UTA zenei ügynöke, akinek ügyfelei között szerepel a Bring Me The Horizon, a Megadeth és a Rival Sons, azt mondja, hogy „a rockzenekarok számára megnyílt egy olyan szintű kifinomultság, amelynek köszönhetően még magával ragadóbb élményt és nagyobb show-t tudnak nyújtani”.

A teljes cikket ITT olvashatja.