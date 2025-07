A tények a magyar egészségügyről

Persze lehet az ember kuljaandrás is, az is egy létállapot, kellemetlen és szánalmas, mint egy lábgomba, vagy a markotányosnő a hősök csarnokában, szóval lehet az ember kuljaandrás is, de minek. S aztán még lehet az ember baromi nagy szakértő is, főleg ha az egészségügyről van szó.

Nemrégiben még a focihoz értett mindenki, itt élt 93 ezer négyzetkilométeren minimum ötmillió Pelé s ugyanennyien, akik egy személyben a Pelé edzői is voltak. Na, mára ezek mind kiképezték magukat szakorvosnak, aneszteziológusnak, traumatológusnak, körzeti orvosnak, továbbá egészségügyi menedzsernek és egészségügyi közgazdásznak. Nehéz ám ennyi szakértő, ennyi kuljaandrás között eligazodni.

E sorok írója például 1985–1986 táján volt betegtologató a János Kórház traumatológiáján, éjszakai ügyeletben, na az volt az élet iskolája! Tíz rohamkocsit minimum négyszer a rendőrségi URH-autó követett, s a „páciens” hozzá volt bilincselve az ágyhoz. Jöttek a kocsmai verekedők, az alkeszek, a börtönben befalcoltak, a részegen elütöttek, a rothadó végtagú hajléktalanok (akik a Kádár-rendszerben természetesen nem is léteztek), a lelkiismeretes doktorok pedig megmentették, akit lehetett, a lelkiismeretes ápolók pedig ápolták őket.

Nemegyszer merült fel a kérdés, hogy de hát minek… Csúnya dolog ez, tudom, akkor is így volt. A késelő cigány, akinek aztán egy korsóval úgy szétverték a fejét, hogy itt-ott kilógott az agya, s mindenki tudta, ha megmarad, hátralévő életében a nyálát fogja folyatni és maga alá csinál – mégis megmentették. Életben maradt. És hátralévő életében folyatta a nyálát és maga alá csinált.

Volt értelme megmenteni? Nem volt. Csak hát az orvosi eskü kötelez. Meg talán a lelkiismeret is.

Egy-egy húzósabb éjjel (főleg fizetésnapokon) úgy néztünk ki, mint egy frontkórház. Mivel az ambulanciára már nem fért be senki, a folyosón feküdtek a sérültek, az ügyeletvezető pedig kijött, ha sorra kerülhetett a következő, s rövid szemle után azt mondta nekem: „Azt hozd be, az nagyon csöndben van!” Igen, aki torkaszakadtából üvöltött a fájdalomtól, az bizony még ráért. Így ment ez, és senki sem pofázott.