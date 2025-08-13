A választás tétje a béke, a nyugalom

Sokszor taglaltam már az elitizálódás, a falkába tömörülés veszélyeit. Közhely, hogy hiá­ba mondjuk magabiztosan a magunkét, veregetjük egymás vállát, erősítgetve, hogy rettentően igazunk van, ha a másik valóságában, más buborékokban egészen eltérő akaratok és érvek érvényesülnek. S végül ezek összessége határozza meg az ország, a nemzet hangulatát, erejét, állóképességét, boldogulását, politikai választásait. A magam részéről közösségekbe szívesen, de falkákba annál kevésbé szeretek tömörülni.

A csőlátás ellenszere pedig a valóság ismerete.

Az elmúlt hetekben kis és nagy magyarföld számos szegletébe sikerült eljutnom, dolgos, hétköznapi emberekkel beszélgettem, és a rengeteg pozitív élmény mellett meg kellett állapítanom, hogy

a korábbinál sokkal jobban fertőzi a mindennapokat a mérges, ideges, bizonytalan, rossz hangulat. Ami persze nem meglepő, hiszen a Magyar Péter nevű képződmény és a lelkes ejtőernyős alakulata máson sem dolgozik másfél éve, mint hogy ezt elérje.

Nem állítanám, hogy túlságosan sokan hisznek neki, és már jócskán fogyatkozik körülötte a rajongás, de azt azért sikerült kicsikarnia, hogy a többség inkább hátrébb lépjen kettőt, elbizonytalanodjon, ne vállalja a vitát, a másik valóság társaságaiban elcsöndesedjen, vagy akár azonosuljon a közösségi médiából is ránk ömlő toposzokkal, a mindenszarizmus és a lop-csal-hazudik szövegelés ragályával.

A hangulat romlásának mértéke persze távol áll Kéri László aljas vágyálmának beteljesülésétől. Mint a Magyar Nemzet által fellelt videóból köztudottá vált,