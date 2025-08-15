Bayer Zsolt: Ne nézz félre!

Ne nézz félre, tanulmányozd. Ő a szép új világ egyik előhírnöke. A „transznemű latin-amerikai muszlim”, bármit is jelentsen ez. Illetve nem jelent semmit. A szép új világot jelenti. A teljesen feleslegesen létező fehérjehalmazok – az ilyenek – apoteózisát. S ez majd szükségképpen elhozza Bergman Kígyótojását, a normális emberek pedig rengeteg szenvedés, kín és iszony után, alaposan megfogyatkozva kezdhetnek ismét felépíteni egy normális világot.

Milyen jó és milyen egyszerű lenne megspórolni ezt az egészet.

Úgyhogy ne nézz félre. Tanulmányozd. És bátran valld be magadnak, szerinted mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben…