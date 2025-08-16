Rapid Extra: Trump és Putyin alaszkai találkozója – tárgyalások kezdődtek, de messze a béke + videó

Medvegyev: A béke az európaiakon és Kijeven múlik

A beszélgetés elején Fekete Rajmund ismertette Dmitrij Medvegyev, az orosz elnök jobbkezének gyors értékelését, amely röviddel a találkozó után jelent meg a Telegramon. Az orosz politikus öt pontban foglalta össze a megbeszélés eredményeit: létrejött egy teljes értékű mechanizmus Washington és Moszkva között, nyugodt hangulatban, ultimátumok és fenyegetések nélkül tárgyalt a két vezető, Putyin pedig részletesen ismertette a béke feltételeit.

Medvegyev szerint Trump – legalábbis egyelőre – lemondott az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozásáról.

A találkozó azt is bizonyította, hogy tárgyalásokra előfeltételek nélkül is van lehetőség, még akkor is, ha közben folytatódnak a harcok. Az orosz értékelés hangsúlyozta: a továbbiakban Kijeven és Európán múlik, lesz-e kézzelfogható eredmény.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Fotó: AFP

Magyarics: diplomáciai siker Putyinnak, időnyerés Moszkvának

„Nagyon nehéz most végleges értékelést adni, de annyi biztos: mindkét fél igyekezett lehűteni a várakozásokat” – fogalmazott Magyarics Tamás. Mint mondta, a tárgyalások ténye önmagában is előrelépés, hiszen az amerikaiak átmenetileg felfüggesztették a korábban belengetett másodlagos szankciókat.

A volt diplomata úgy látja, a legnagyobb eredmény Moszkva számára, hogy az orosz elnök a legmagasabb szinten tárgyalt Washingtonnal. „Ez önmagában diplomáciai siker” – mondta, hozzátéve: a további lépésekhez elengedhetetlen Ukrajna és Európa részvétele.

Putyin ugyanakkor továbbra is következetesen elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását, sőt, egyfajta ütközőzónát szeretne fenntartani Oroszország és Nyugat-Európa között. „Az ukránok viszont olyan elrettentő erőt akarnak kiépíteni területveszteség nélkül, ami kizárja a további orosz agressziót. Ezek egymást kizáró álláspontok, a megoldás messze van, de a párbeszéd elindítása önmagában pozitív fejlemény” – hangsúlyozta Magyarics.

Trump politikai kockázata

Fekete Rajmund arra hívta fel a figyelmet, hogy Donald Trump számára a háború lezárása komoly politikai tét. „Ez volt az egyik fő kampányígérete: hogy 24 órán belül véget vet a háborúnak. Nyilván ez túlzó, de mutatja a szándékot” – emlékeztetett.