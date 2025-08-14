Magyar Péter korunk Károlyi Mihálya

A határokon átívelő magyar nemzetegyesítés, amit Orbán Viktor 1998-ban, első kormányának megalakításakor hirdetett meg, nemcsak egy jól hangzó politikai jelszó volt, hanem egy koherens, programadó, perspektivikus, s nem utolsósorban a realitásokkal is számoló válasz a nemzet szétszakítottságára. Ennek a nagy ívű koncepciónak a valóságba ültetését jelentette a Magyar Állandó Értekezletnek, valamint a Kárpát-medencei Képviselők Fórumának életre hívása, a státustörvény elfogadása, majd 2010 után a magyar állampolgárság kiterjesztése, a trianoni békeszerződés évfordulójának a nemzeti összetartozás napjává nyilvánítása, a külhonban élő nemzetrészek kulturális életének dinamizálása, anyagi támogatásuk megnövelése és célzott stratégiai irányokba rendezése, hogy csak a legfontosabbakat említsem.

A magyar állampolgársággal együtt járó szavazati jog új helyzetet teremtett a Kárpát-medencei politikai akaratképzésben, akkor is, ha a 2010 óta regnáló nemzeti-konzervatív kormány ellenzéke lényegében ringbe sem szállt a külhoni szavazatokért. Vélhető, hogy eleve esélytelennek érezték magukat azok után, hogy a 2004-es népszavazási kampányban szégyenletes módon uszítottak az elszakított magyarok, s főként az erdélyiek ellen. Mesterházy Attila 2013-as kolozsvári bocsánatkérése akár őszinte is lehetett, de senki nem vette komolyan, nem is követte még csak kísérlet sem arra, hogy az MSZP vagy bármelyik baloldali párt kihasítson a maga számára egy szeletet az erdélyi szavazóbázisból.

Magyar Péter megjelenése a politikai színtéren, úgy tűnik, hogy e kérdésben is változást hozott. A nagyváradi út fiaskója, a Partium „román földnek” titulálásának s az erdélyi magyar szavazatok kilencven százalékát besöprő RMDSZ lespiclizésének negatív visszhangja a jelek szerint az új ellenzéki vezetőt nem tántorították el attól, hogy az erdélyi szavazókat is megcélozza.

Ezzel együtt hiba lenne azzal vádolni őt, hogy exportálja a magyar politikai ellentéteket Erdélybe. Ezek az ellentétek mindig is megvoltak s meg is lesznek. Erdélyben még ma is egymillió magyar él, csaknem annyi, mint ahány lakosa van Máltának és Luxemburgnak együttvéve. Mi sem természetesebb annál, hogy itt is megvolt mindenkoron egyfajta politikai tagoltság, még akkor is, ha Tria­non óta a nemzeti-konzervatív eszmerendszer hívei dominálták azt a közösségi elnyomatás léthelyzetéből fakadóan.