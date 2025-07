Milák Kristóf után újabb magyar olimpiai bajnok dönthet visszalépés mellett a vizes vb-n

A 200 méter háton olimpiai bajnok Kós Hubert mindhárom hátúszó távon, 100 méter pillangón és 200 méter vegyesen ugrik medencébe a szingapúri vizes világbajnokságon, legalábbis ezekben a számokban került fel a rajtlistákra – emellett pedig akár váltóban is szerephez juthat. A 22 éves magyar úszó nem csupán olimpiai, de világbajnok is 200 méteres hátúszásban, így nem véletlen, hogy a medencés számokban két-három érmet, közte egy aranyat remélő Sós Csaba is kiemelte, hogy Kóstól szép eredményeket vár. A szövetségi kapitány kifejtette, ha az egyéni és váltószámaiban mind elindulna és a döntőig jutna a csúcsformában lévő Kós, akár húsz rajtja is lehetne – Michael Phelpsnek fénykorában 17 volt –, így „nyilván lesz olyan, amit el fog engedni”. Ezt erősítette meg úszóink edzői stábjának egyik tagja, Magyarovits Zoltán is.

Kós Hubert olimpiai bajnokként várja a szingapúri úszó-világbajnokságot (Fotó: Csudai Sándor)

Az olimpiai bajnok visszaléphet a 100 m pillangótól az úszó-vb-n

A magyar úszók csütörtökig még a Fülöp-szigeteken készülnek a vasárnap induló vb-programra. Kós Hubert múlt szerdán érkezett meg oda Texasból, ahonnan tizenegy óra az időeltolódás Szingapúrhoz képest a Magyarországra vonatkozó hat órával szemben. Magyarovits Zoltán a Metropolnak elárulta, hogy a monszunidőszakból fakadóan New Clark Cityben megállás nélkül szakad az eső, de ez őket nem zavarja, hiszen a szállodájuk előtt buszba ülnek, az uszodában pedig nem kell tartaniuk záportól.

Az újpesti mesteredző úgy véli, Kós 100 és 200 háton éremesélyes, de szerinte az augusztus 1-jére tervezett 100 pillangó előfutamát követően át kell gondolni a folytatást, hiszen ennek a számnak a középdöntőjét nem sokkal a 200 hát fináléja előtt rendezik.

Kós Hubert egyéni versenyszámainak menetrendje Előfutamok (mind közép-európai idő szerint 4 órától): július 28.: 100 m hát

július 30.: 200 m vegyes

július 31.: 200 m hát

augusztus 1.: 100 m pillangó

augusztus 2.: 50 m hát

A vb medencés úszóversenyeit vasárnaptól jövő vasárnapig rendezik. A vizes világbajnokságon a magyarok három éremmel zárták a nyíltvízi úszóversenyeket, valamint mindkét vízilabda-válogatott döntőt játszhat.