Kós Hubert elképesztő, megjavította a korábbi világrekordját Kaposváron

Rögtön a kaposvári úszó országos bajnokság első döntője különlegességet tartogatott a férfiak 200 méteres vegyesúszásában, hiszen az olimpiai bajnok Kós Hubert az öccsével, Kós Olivérrel is összecsapott. Korábban a férfiaknál erre a Gercsák és a Batházi testvérek voltak képesek nagypályás ob-n, illetve több mint négy évtizede a MÚSZ jelenlegi elnöke, Wladár Sándor a bátyjával, Zoltánnal 1500 gyorson vívott csatát.

Kós Hubert rekordokat hajszol a kaposvári ob-n. Fotó: Csudai Sándor

Ezúttal természetesen Kós Hubert volt a mezőny toronymagas esélyese, hiszen neki egészen 2022-ig, amíg idehaza Magyarovits Zoltán tanítványaként készült, a 200 vegyes volt a fő száma, abban szerezte felnőttpályafutása első aranyát nagy világversenyen a római Európa-bajnokságon. Aztán amikor 2023-tól az Egyesült Államokban kezdett el készülni Bob Bowman irányításával, akkor feküdt rá a hátúszásra, amelyben igazi klasszissá érett.

Kós Hubert az első helyen jutott be a fináléba, a nála két évvel fiatalabb, húszéves öccse, Olivér pedig az ötödik legjobb idővel. A BVSC színeiben versenyző öcs korábban rendszeresen feltűnt Kós Hubert legnagyobb sikereikor a lelátón a szüleikkel, 2023-ban a messzi Fukuokában is a helyszínen szurkolt bátyjának, aki akkor lett világbajnok 200 háton Japánban.

Kós Hubert a világ idei második legjobb idejét úszta

Most egymás ellen (is) úsztak, persze kérdés nem férhetett az olimpiai bajnok győzelméhez: Kós Hubert 1:56,40 perces idővel, az egyéni csúcsát (1:56,99) – ami a mai napig élő junior-világrekord – megjavítva óriási fölénnyel húzta be az aranyérmet Zombori Gábor előtt. Kós Olivér az ötödik helyen csapott a célba (2:04,03). Kós egyéni csúcsa tehát megdőlt, de a junior-világrekordja megmaradt, hiszen már nem junior korú.

Az Egyesült Államokból az ob miatt hazatérő Kós Hubert bizonyítja, hogy remek formában van, két hete még az amerikai egyetemi bajnokság döntőjében úszott yardos világcsúcsokat. Az ob előtt azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi erőállapota alapján a sprinttávokon erős lesz Kaposváron, de a 200 vegyestől tartott kicsit – ebből lett egyéni csúcs… Egyúttal a világ idei második legjobb ideje.