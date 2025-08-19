Sokatmondó, hogy Chema Rodríguez egyetlen játékost nevezett meg az utánpótlásból

„Furcsa volt számomra az idei nyár, hiszen gyerekkorom óta talán ez volt az első, amikor sem játékosként, sem edzőként nem kezdődött meg a napi edzésmunka számomra július közepén, vagy még korábban – tavaly az olimpia miatt június derekán kezdtük a felkészülést, majd jött Párizs” – így kezdi legfrissebb bejegyzését Chema Rodríguez a Magyar Kézilabda-szövetség honlapján.

Fazekas Mátéra Chema Rodríguez is felfgyelt a kézilabda ifi vb-n Fotó: Molcsányi Máté

Aztán persze azzal folytatja, hogy a nyáron figyelemmel kísérte a magyar utánpótlás-válogatottak szereplését a korosztályos világversenyeken. Nos, egyik csapatunk sem ért el átütő sikert. Az U21-es válogatott a csoportkör utolsó meccsét egy góllal elvesztett Ausztria ellen, majd a középdöntőben Norvégiától és Szlovéniától is kikapott, így messze volt attól, hogy bejusson a negyeddöntőbe, s végül 14. lett csupán. Ez csak annyiban csalódás, hogy két éve az Imre Bence, Fazekas Gergő, Ilic Zorán és a két Krakovszki fémjelezte csapat ezüstérmes lett.

Chema Rodríguez az egyéni képességeket figyeli

Chema Rodríguez kiemelte, nem az eredmény a legfontosabb. „Amit én figyelek inkább az utánpótlás-meccseken, az a lehetőség, amit a játékosokban látok, illetve hogy a technikai tudásuk és a taktikai érzékük megvan-e, értik-e a játékot, és ebből a szempontból úgy vélem, hogy sok van bennük” – írja a szövetségi kapitány.

Az U19-es csapat közelebb állt a sikerhez. A negyeddöntőben emlékezetes meccsen csupán egy góllal, 32-31-re kapott ki Németországtól, végül a 7. helyen zárta a világbajnokságot. Nem meglepő, hogy Chema Rodríguezben is leginkább Fazekas Máté utolsó másodperces bombagólja maradt meg az Ausztria elleni középdöntős meccsről.

Érdekesség, hogy a kapitány név szerint csak a Győr tehetséges átlövőjét említette.

A fiatalok közül kik kerülhetnek be a kézilabda-válogatottba?

„Remélem, mindkét korosztály, tehát a 2004-2005-ösök és a 2006-2007-esek fejlődése is töretlen lesz, sokan tudnak majd jó NB I-es csapatokban játszani és akár már ősszel föltűnhetnek közülük néhányan a válogatott-összetartásokon, még akkor is, ha nagyon kevés időnk lesz az Eb-felkészülésre, extra napokat nem tudunk beiktatni, hiszen a keret jelentős része külföldi csapatokban szerepel, így amikor együtt leszünk, akkor az alapjátékosokkal gyakorlunk majd együtt” – összegezte a két vb tapasztalatait a szakvezető.