Rendkívüli

Itt az újabb botrány Ruszin-Szendi Romulusz luxusutazásairól

Chema RodríguezEbkézilabdautánpótlás

Sokatmondó, hogy Chema Rodríguez egyetlen játékost nevezett meg az utánpótlásból

A magyar férfi-kézilabdaválogatott szövetségi kapitánya kivételesen a teljes nyarat pihenéssel töltötte. Chema Rodríguez azzal hangol az őszi szezonra, hogy értékelte a nyári utánpótlás-világversenyeket.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 12:32
Chema Rodríguez, a magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Chema Rodríguez, a magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Furcsa volt számomra az idei nyár, hiszen gyerekkorom óta talán ez volt az első, amikor sem játékosként, sem edzőként nem kezdődött meg a napi edzésmunka számomra július közepén, vagy még korábban – tavaly az olimpia miatt június derekán kezdtük a felkészülést, majd jött Párizs” – így kezdi legfrissebb bejegyzését Chema Rodríguez a Magyar Kézilabda-szövetség honlapján.

Fazekas Mátéra Chema Rodríguez is felfgyelt a kézilabda ifi vb-n
Fazekas Mátéra Chema Rodríguez is felfgyelt a kézilabda ifi vb-n Fotó: Molcsányi Máté

Aztán persze azzal folytatja, hogy a nyáron figyelemmel kísérte a magyar utánpótlás-válogatottak szereplését a korosztályos világversenyeken. Nos, egyik csapatunk sem ért el átütő sikert. Az U21-es válogatott a csoportkör utolsó meccsét egy góllal elvesztett Ausztria ellen, majd a középdöntőben Norvégiától és Szlovéniától is kikapott, így messze volt attól, hogy bejusson a negyeddöntőbe, s végül 14. lett csupán. Ez csak annyiban csalódás, hogy két éve az Imre Bence, Fazekas Gergő, Ilic Zorán és a két Krakovszki fémjelezte csapat ezüstérmes lett.

Chema Rodríguez az egyéni képességeket figyeli

Chema Rodríguez kiemelte, nem az eredmény a legfontosabb. „Amit én figyelek inkább az utánpótlás-meccseken, az a lehetőség, amit a játékosokban látok, illetve hogy a technikai tudásuk és a taktikai érzékük megvan-e, értik-e a játékot, és ebből a szempontból úgy vélem, hogy sok van bennük” – írja a szövetségi kapitány.

Az U19-es csapat közelebb állt a sikerhez. A negyeddöntőben emlékezetes meccsen csupán egy góllal, 32-31-re kapott ki Németországtól, végül a 7. helyen zárta a világbajnokságot. Nem meglepő, hogy Chema Rodríguezben is leginkább Fazekas Máté utolsó másodperces bombagólja maradt meg az Ausztria elleni középdöntős meccsről.

Érdekesség, hogy a kapitány név szerint csak a Győr tehetséges átlövőjét említette.

A fiatalok közül kik kerülhetnek be a kézilabda-válogatottba?

„Remélem, mindkét korosztály, tehát a 2004-2005-ösök és a 2006-2007-esek fejlődése is töretlen lesz, sokan tudnak majd jó NB I-es csapatokban játszani és akár már ősszel föltűnhetnek közülük néhányan a válogatott-összetartásokon, még akkor is, ha nagyon kevés időnk lesz az Eb-felkészülésre, extra napokat nem tudunk beiktatni, hiszen a keret jelentős része külföldi csapatokban szerepel, így amikor együtt leszünk, akkor az alapjátékosokkal gyakorlunk majd együtt” – összegezte a két vb tapasztalatait a szakvezető.

2026 januárjában a magyar felnőtt kézilabda-válogatott a dán–norvég–svéd közös rendezésű Eb-n szerepel, a csoportban Izland, Lengyelország és Olaszország a három ellenfél. Chema Rodríguez legközelebb októberben találkozik a kerettel, addig is klubcsapataikban figyeli a játékosokat.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsúcs

Ugye ti is ismeritek ezt a típust?

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu