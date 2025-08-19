állatkertbudapesti állatkertFővárosi Állat- és Növénykert

Gyászol a budapesti állatkert: meghalt Szása, a négy hónapos kölyöktigris

Éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, de végül meghalt Szása, a budapesti állatkert négy hónapos kölyöktigrise. Epilepsziás rohamok miatt agyvérzést kapott, elveszítette a látását és végül képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A rohamok viszont nem hagytak alább, és az orvosok már nem tudták megmenteni az állatot.

2025. 08. 19. 15:44
Elhunyt Szása, a négy hónapos kölyöktigris – adta hírül közösségi oldalán a Fővárosi Állat- és Növénykert. Mint írták, bár az állatorvosok és a gondozók éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Szása, a hím kistigris a napokban rosszul lett a külső tigriskifutóban, miközben húgával, Lénával játszott. A kistigris a sorozatos epilepsziás rohamok miatt agyvérzést kapott, a képalkotó eljárások több helyen kiterjedt vérzést mutattak az agyában és ödémás is lett.

Az állatkert szerint azóta Szása elveszítette látását, nem evett és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A gyógyszerek ellenére is újra és újra ismétlődő rohamokba végül belehalt.

„Elvesztése mindannyiunk számára megrendítő. Megható volt ugyanakkor látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit a korábbi posztunkhoz írtatok. Köszönjük, hogy lélekben ilyen sokan vele és az életéért küzdő szakembereink mellett voltatok!” – írták.

 

Bortókép: Szása, a budapesti állatkert tigriskölyke (Forrás: Facebook)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
