Óriási pofont kapott Shane Tusup és Jackl Vivien az első közös döntőjükben

Izgalmas csatákat tartogattak a kaposvári úszó-ob első napjának 1500 méteres döntői. A nőknél Shane Tusup új tanítványa, Jackl Vivien számított a nagy esélyesnek, aki tavaly a belgrádi Európa-bajnokságon – akkor még a nevelőedzője, Kocsis Márta irányításával – aranyérmet szerzett ebben a számban. A mindössze 16 éves úszó február óta a Honvédnál a magyar úszósportba visszatérő Shane Tusup vezetésével készül, aki Hosszú Katinka férje és edzője volt korábban.

Jackl Vivien első döntője nem sikerült jól Shane Tusup úszójaként. Fotó: Derencsényi István/MÚSZ

Az amerikai edző ugyanazt a taktikát választotta az ob-re Jacklnek, amit annak idején Hosszúval is alkalmazott: igazi számhalmozást mutatna be, kilenc számban nevezte be a fiatal úszót. De míg Hosszú Katinka gyakran végig is úszta a bőséges menüt, addig Jackl rögtön az első napon visszalépett a 200 vegyes döntőjétől, pedig délelőtt a legjobb idővel jutott be oda.

Shane Tusup új úszója jócskán elmaradt attól, amire képes

Így az első nap döntős programjában csak egy jelenése volt, az 1500 gyors, amelyen már tavaly ilyenkor, 15 évesen is ezüstérmes volt. Tusup úszójaként ezúttal azonban nemhogy a győzelem kérdésébe, még az éremcsatába sem tudott beleszólni: Jackl 16:42,41 perces idővel csak az ötödik helyen végzett.

Tavaly az Eb-n 16:06,37-es egyéni csúccsal nyert Belgrádban, ettől most 34 másodperccel elmaradt, ami minden, csak nem a várt eredmény az első döntőjében Shane Tusup tanítványaként.

A szám győztese a címvédő Mihályvári-Farkas Viktória lett (16:11,71), a második helyen Késely Ajna csapott a célba (16:18,77), a harmadik pedig az egyéni csúcsát mintegy tíz másodperccel megjavító Nagy Napsugár lett (16:21,75).

Sós Csaba szövetségi kapitány már előre jelezte, hogy Tusup és Jackl közös munkája még olyan tiszavirág-életű, hogy akár pozitív, akár negatív eredményeket érnek el az ob-n, azt még nem lehet megítélni, egy év elteltével lehet értékelni az együttműködésüket.

Betlehem a világ idei legjobbjával nyert Rasovszky előtt

A férfiaknál is nagy izgalmakat ígért az 1500 gyors, amelyen összecsapott a tavaly a párizsi olimpián tíz kilométeren bajnok Rasovszky Kristóf, a mögötte bronzérmes Betlehem Dávid és a rövidpályás vb-n aranyérmes Sárkány Zalán. A három úszó tavaly még együtt készült Szokolai László veszprémi műhelyében, de Rasovszky és Betlehem azóta a Fradiba igazolt, ahol már Kutasi Gergely irányítja az edzéseiket.

Ezúttal Betlehem nyert, aki óriásit hajrázott, a 14:48,73 perces győztes ideje idén a legjobb a világon. Mögötte Rasovszky lett a második (14:52,82), Sárkány a harmadik (15:03,26).