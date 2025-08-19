Rendkívüli

Itt az újabb botrány Ruszin-Szendi Romulusz luxusutazásairól

Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Ugye ti is ismeritek ezt a típust?

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

Bayer Zsolt
2025. 08. 19.

Nézzük előbb időrendben:

1. „Egy hajszálon múlt, hogy nem Budapest lett a Putyin–Trump-csúcs helyszíne

Moszkva Budapestre bízta volna a Trump–Putyin-csúcstalálkozó megszervezését, azonban Washingtonnak más elképzelése volt.” (augusztus 12-e, cikk itt.)

 

2. „Magyarországon találkozhat Putyin és Zelenszkij

Hazánknak óriási szerep juthat az orosz–ukrán konfliktus lezárásában. Sajtóhírek szerint a Putyin és Zelenszkij közötti találkozó helyszíneként Magyarország is felvetődött. A Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozó két héten belül létrejöhet.

Hazánk már a konfliktus kezdete óta a béke és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. Egy fehér házi tisztviselő szerint Magyarország szerepe ismét előtérbe kerülthet, hazánkban rendezhetik meg a Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozót.” (Augusztus 19-e, cikk itt.)  

 

3. „Magyar Péter szerint Orbánnak Budapestre kellene hívnia Putyint és Zelenszkijt” (Augusztus 19-e, cikk itt.)

Ugye ismeritek ezt a típust? Már általánosban jelen volt mindenhol, onnan lehetett megismerni, hogy hallott valamit a szünetben, és a következő szünetben úgy mesélte nagy hangon, mint a saját remek ötletét vagy történetét.

Általában a vécében lett pofán verve…

1
2
3
4
5
6
7
8

