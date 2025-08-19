Leállás a Yettelnél, számlát sem lehet majd fizetni

Rendkívüli

Karbantartásról adott értesítést a társaság.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 13:47
Karbantartást végez a társaság Fotó: MTI / Mónus Márton
Augusztus 19-én 22.00-tól várhatóan augusztus 20. 4.00-ig nem lesz elérhető az online fizetés – olvasható a Yettel honlapján
Azaz nem fog működni átmenetileg a

  • yettel.hu rendelés, 
  • számlabefizetés,
  • feltöltés és feltöltőkártya-aktiválás, 
  • adatjegyvásárlás, 
  • előfizetés módosítás, 
  • Yepp előfizetés vásárlása és módosítás,
  • és a partneri csatornás befizetés.

 

A Yettel alkalmazás ebben az időszakban (2025. augusztus 19. 22.00 – augusztus 20. 4.00) átmenetileg nem lesz elérhető. Mobilparkolás és e-matrica vásárlás SMS-ben zavartalanul működik.

 

 

