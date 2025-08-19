Leállás a Yettelnél, számlát sem lehet majd fizetni

Augusztus 19-én 22.00-tól várhatóan augusztus 20. 4.00-ig nem lesz elérhető az online fizetés – olvasható a Yettel honlapján.

Azaz nem fog működni átmenetileg a

yettel.hu rendelés,

számlabefizetés,

feltöltés és feltöltőkártya-aktiválás,

adatjegyvásárlás,

előfizetés módosítás,

Yepp előfizetés vásárlása és módosítás,

és a partneri csatornás befizetés.