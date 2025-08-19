Leállás a Yettelnél, számlát sem lehet majd fizetni

Augusztus 19-én 22.00-tól várhatóan augusztus 20. 4.00-ig nem lesz elérhető az online fizetés – olvasható a Yettel honlapján.
Azaz nem fog működni átmenetileg a
- yettel.hu rendelés,
- számlabefizetés,
- feltöltés és feltöltőkártya-aktiválás,
- adatjegyvásárlás,
- előfizetés módosítás,
- Yepp előfizetés vásárlása és módosítás,
- és a partneri csatornás befizetés.
A Yettel alkalmazás ebben az időszakban (2025. augusztus 19. 22.00 – augusztus 20. 4.00) átmenetileg nem lesz elérhető. Mobilparkolás és e-matrica vásárlás SMS-ben zavartalanul működik.