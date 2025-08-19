Harmincnál is több hajóroncsot rejt a Bodeni-tó

Rendkívüli

Német kutatók majd háromtucatnyi hajóroncsot fedeztek fel a Bodeni-tóban, köztük egy légitámadásban elveszett második világháborús gőzhajót is.

Múlt-kor
2025. 08. 19. 13:47
Roncsok és mélytenger

Harmincegy hajóroncsot találtak a németországi Bodeni-tóban, köztük egy szinte teljesen megmaradt teherszállító vitorláshajót, amelynek még az árbóca és az udvara is a helyén van; valamint egy olyan gőzhajóét, amely valószínűleg egy második világháborús légitámadás során semmisült meg.

A maradványokat a Roncsok és mélytenger nevű projektben fedezték fel. A kutatás 2022-es indulása óta a búvárok és a távirányítású járművek (ROV) több mint 250 potenciális víz alatti leletet mutattak ki – olvasható a Németországi Műemlékvédelmi Állami Hivatal közleményében.

Két hatalmas gőzhajó

Az eddig vizsgált 186 darabból 31 esetében megerősítették, hogy hajóroncsról van szó. Ezek között a történelmi tárgyaktól kezdve a modern sporthajókig sok minden előfordul. A többi feltételezett leletről az derült ki, hogy természetes képződmények (például növényzet), vagy mesterséges tárgyak (halászeszközök). 

A felfedezések között volt két nagy méretű fém hajótest is. Elhelyezkedésük és méretük miatt a kutatók úgy vélik, hogy ezek az SD Friedrichshafen II és az SD Baden nevű evezőlapátos gőzhajók lehetnek.

Az SD Friedrichshafen II a második világháborúban egy légitámadás során megsemmisült, míg az SD Badent 1930-ban kivonták a forgalomból, és végül elsüllyedt.

Időkapszulák a tófenéken

„A roncsok sokkal többek elveszett járműveknél. Ezek igazi időkapszulák, amelyek régmúlt idők történeteit és kézműves munkáját őrzik” - mondta Alexandra Ulisch, a projekt egyik kutató munkatársa egy nyilatkozatban.

A kutatók találtak egy szinte teljesen konzervált teherszállító vitorláshajót is, amelynek árbóca még ép volt. A hajó mélyen a víz alatt nyugvó helye segített megőrizni a kulcsfontosságú jellemzőket, például az orrkapcsokat és a kikötőcsapokat. 

Egy másik helyszínen, ahol a törmelékek szétszóródtak, a kutatók legalább 17 fahordót találtak a közlemény szerint.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 


 

