Shane Tusup érzi, hogy a jövője a tét, odaállt Jackl Vivien mellé Romániában

Az év elején jelentette be a Budapest Honvéd, hogy az addig Tatabányán Kocsis Márta irányításával úszó Jackl Vivien náluk folytatja a pályafutását, az új edzője pedig Shane Tusup lett. Az amerikai ezzel több évnyi kihagyás után tért vissza: korábban Hosszú Katinka fénykorában négyszer is megválasztották idehaza az év edzőjének, ám a szakításuk után több úszóval is eredménytelen volt, mígnem el is tűnt az uszodák világából.

Jackl Vivien a szingapúri felnőtt vb-n Shane Tusup nélkül versenyzett, de a romániai junior vb-n már ott van vele az amerikai. Fotó: Illyés Tibor / MTI

Nem indult zökkenőmentesen Tusup kapcsolata Jackl Viviennel, nehezen csiszolódtak össze, így az amerikai egy idő után már csak heti két edzést tartott a tavaly, 15 évesen már felnőtt Európa-bajnok tehetségnek. Mi több, néhány hete a szingapúri felnőtt világbajnokságra Tusup el sem utazott, ott Jackl a másik edzője, Hutkai Dániel segítségével készült.

Információnk szerint a romániai Otopeniben ma elrajtolt junior-vb-n fordult a kocka, és ezúttal Shane Tusup személyesen felügyeli Jackl Vivien versenyzését a helyszínen.

Nem csoda, ha Tusup érzi, hogy a jövője a tét, hiszen Szingapúrban, ahol Jackl egyik számában sem jutott tovább az előfutamokból, a fiatal úszó kijelentette, hogy a romániai junior vb vízválasztó lehet a közös jövőjüket illetően is. A még mindig csak 16 éves Jacklnek még a korosztályos vb az igazi közege, nem a felnőttmezőny, hiába vannak már ott is szép eredményei: tavaly még Kocsis Márta irányításával arany- (1500 gyors) és ezüstérmet (400 vegyes) szerzett a felnőtt Európa-bajnokságon a párizsi olimpia előtt.

Így kezdett Jackl Vivien és Shane Tusup párosa a junior vb-n Romániában

Jackl Otopeniről – amely Bukarest külvárosan, a reptér is a település nevét viseli – szép emlékeket őriz, hiszen 2022-ben ott érte el az első jelentős nemzetközi sikerét, amikor 400 vegyesen bronzérmet szerzett a junior Eb-n. Ma délelőtt ugyanebben a számban kezdte meg a szereplését a junior vb-n Romániában.

A magyar úszó a 400 vegyes negyedik előfutamában a harmadik helyen végzett 4.43,69 perces idővel. Jackl féltávnál, a pillangó és a hát után még magabiztosan második volt, de mellen a japán Nagaoka elhúzott mellette, és gyorson már nem tudta visszaelőzni őt.

Összesítésben Jackl a hatodik idővel bejutott a junior-vb döntőjébe 400 vegyesen.

Jackl ugyanakkor csaknem kilenc másodperccel elmaradt az egyéni csúcsától (4:34,96), amivel a tavaly áprilisi ob-n nagyon megverte a szám korábbi olimpiai bajnokát és világcsúcstartóját, Hosszú Katinkát. Shane Tusup vezetésével egyelőre megközelíteni sem tudta ezt az idejét, nemrég a szingapúri felnőtt vb-n 4:43,02-vel a 11. helyen végzett. Otopeniben a döntőben persze még rátehet néhány lapáttal az előfutamban úszott idejére – Jackl a fináléban a kedden 17 órakor kezdődő délutáni programban ugrik vízbe.

Jackl Vivien később 800 és 1500 gyorson is indul a junior a vb-n.