Shane Tusup érzi, hogy a jövője a tét, odaállt Jackl Vivien mellé Romániában

Az év elején jelentette be a Budapest Honvéd, hogy az addig Tatabányán Kocsis Márta irányításával úszó Jackl Vivien náluk folytatja a pályafutását, az új edzője pedig Shane Tusup lett. Az amerikai ezzel több évnyi kihagyás után tért vissza: korábban Hosszú Katinka fénykorában négyszer is megválasztották idehaza az év edzőjének, ám a szakításuk után több úszóval is eredménytelen volt, mígnem el is tűnt az uszodák világából.
Nem indult zökkenőmentesen Tusup kapcsolata Jackl Viviennel, nehezen csiszolódtak össze, így az amerikai egy idő után már csak heti két edzést tartott a tavaly, 15 évesen már felnőtt Európa-bajnok tehetségnek. Mi több, néhány hete a szingapúri felnőtt világbajnokságra Tusup el sem utazott, ott Jackl a másik edzője, Hutkai Dániel segítségével készült.
Információnk szerint a romániai Otopeniben ma elrajtolt junior-vb-n fordult a kocka, és ezúttal Shane Tusup személyesen felügyeli Jackl Vivien versenyzését a helyszínen.
Nem csoda, ha Tusup érzi, hogy a jövője a tét, hiszen Szingapúrban, ahol Jackl egyik számában sem jutott tovább az előfutamokból, a fiatal úszó kijelentette, hogy a romániai junior vb vízválasztó lehet a közös jövőjüket illetően is. A még mindig csak 16 éves Jacklnek még a korosztályos vb az igazi közege, nem a felnőttmezőny, hiába vannak már ott is szép eredményei: tavaly még Kocsis Márta irányításával arany- (1500 gyors) és ezüstérmet (400 vegyes) szerzett a felnőtt Európa-bajnokságon a párizsi olimpia előtt.
Így kezdett Jackl Vivien és Shane Tusup párosa a junior vb-n Romániában
Jackl Otopeniről – amely Bukarest külvárosan, a reptér is a település nevét viseli – szép emlékeket őriz, hiszen 2022-ben ott érte el az első jelentős nemzetközi sikerét, amikor 400 vegyesen bronzérmet szerzett a junior Eb-n. Ma délelőtt ugyanebben a számban kezdte meg a szereplését a junior vb-n Romániában.
A magyar úszó a 400 vegyes negyedik előfutamában a harmadik helyen végzett 4.43,69 perces idővel. Jackl féltávnál, a pillangó és a hát után még magabiztosan második volt, de mellen a japán Nagaoka elhúzott mellette, és gyorson már nem tudta visszaelőzni őt.
Összesítésben Jackl a hatodik idővel bejutott a junior-vb döntőjébe 400 vegyesen.
Jackl ugyanakkor csaknem kilenc másodperccel elmaradt az egyéni csúcsától (4:34,96), amivel a tavaly áprilisi ob-n nagyon megverte a szám korábbi olimpiai bajnokát és világcsúcstartóját, Hosszú Katinkát. Shane Tusup vezetésével egyelőre megközelíteni sem tudta ezt az idejét, nemrég a szingapúri felnőtt vb-n 4:43,02-vel a 11. helyen végzett. Otopeniben a döntőben persze még rátehet néhány lapáttal az előfutamban úszott idejére – Jackl a fináléban a kedden 17 órakor kezdődő délutáni programban ugrik vízbe.
Jackl Vivien később 800 és 1500 gyorson is indul a junior a vb-n.