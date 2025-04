Milák Kristófék olyat tesznek, amire az Egerszegi-korszak óta nem volt példa

Mindhárom, tavaly Párizsban olimpiai bajnok magyar úszó, vagyis Milák Kristóf, Kós Hubert és Rasovszky Kristóf is rajthoz áll a mai naptól szombatig tartó kaposvári ob-n, amivel különleges rangot kapott a verseny. Legutóbb harminchárom éve, azaz 1992-ben rendeztek olyan ob-t, amelyen három regnáló olimpiai bajnok – akkor Egerszegi Krisztina, Darnyi Tamás és Szabó József – is medencébe ugrott.

Milák Kristóf a párizsi olimpia óta először versenyez, négy számot vállal az országos bajnokságon Fotó: Csudai Sándor

Könnyen alakulhatott volna úgy, hogy a mostani ob-n nem lesz ott mindhárom olimpiai címvédő, hiszen korábban csak Rasovszky kaposvári részvétele tűnt biztosnak. Világbajnoki kvalifikációs ob-ről van szó, és a nyílt vízen olimpiai bajnok Rasovszkynak egyelőre nincs szintideje a medencés számokban a nyári, szingapúri vb-re, mivel ő Párizsban csak tíz kilométeren indult. A továbbra is kifürkészhetetlen utakon járó Milák és az Egyesült Államokból ritkán hazautazó Kós azonban a fő számaikban már tavaly az olimpián teljesítették a szükséges időket, nem lett volna „kötelező” a részvételük az ob-n.

Kós Hubert bombaformában, és egy rekordra vadászik

Kós nemrég az Egyesült Államok egyetemi bajnokságán két yardos világcsúcsot is úszott, az NCAA-döntő legnagyobb sztárja volt. Hogy egyáltalán hazajöhetett az ob-re, az egyfajta jutalom is neki a mindig szigorú edzőjétől, Bob Bowmantől a nagyszerű egyetemi teljesítménye után.

– Örülök, hogy itthon tudok úszni, ritkán van erre esélyem – nyilatkozta Kós. – Yardos medencéből az ötvenméterese átállni nem könnyű. Ötven métereken gyors leszek, százig már ötven-ötven százalék, hogy kibírom-e.

Kós 50 és 100 háton, 50 és 100 pillangón, valamint 200 vegyesen indul az ob-n. Egyből szemet szúr, hogy 200 háton, amiben olimpiai bajnok, nem áll rajthoz, de ott sem marad Kós nélkül a mezőny: a húszéves öccse, Olivér bizonyíthat. Hubert nagyon készül az 50 hátra, amelyen szeretné megdönteni Bohus Richárd országos csúcsát, számai közül a legnagyobb izgalmat azonban a 100 pillangó hozhatja el, amelyen Milák lesz olimpiai címvédőként a legfőbb ellenfele.

Kiderül, hol tart Milák Kristóf Szabó Álmos irányításával

Milák tavaly Párizsban 100 pillangón lett aranyérmes, korábbi fő számában, 200-on pedig ezüstérmes, aztán edzőt váltott, Virth Balázstól elköszönt, hogy Szabó Álmos irányításával folytassa a karrierjét, aki addig a paraúszók sikeredzőjeként volt ismert. Ami nem változott, hogy Milák felkészüléséről továbbra sincs érdemi információ, februárban elutazott egy háromhetes edzőtáborba Tenerifére, ezenkívül semmit sem tudni róla.

– Egyedi utat követ, nem mennék bele, korábban is többször kapufát lőttem – zárta rövidre a kétszeres olimpiai bajnokra vonatkozó kérdést Sós Csaba szövetségi kapitány az ob előtt.

Milák Kristóf és Kós Hubert a párizsi olimpia bajnokai Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Azt azért megjegyezte, hogy ő is várja a Milák–Kós csatát 100 pillangón: – Ha megnézzük a legjobb időket, előbbi javára két másodperc a különbség, tehát ez igazából Milákon múlik, milyen felkészültségi állapotban van.

Tavaly az olimpia előtt a belgrádi Eb-n szoros volt a csatájuk, akkor Milák mindössze 14 századdal előzte meg a mögötte ezüstérmes Kóst a 100 pillangó első helyén.

Shane Tusup első nagy vizsgája Jackl Vivien edzőjeként

Milákhoz hasonlóan új edzővel készül Rasovszky is, aki Szokolai László után immáron Kutasi Gergely irányításával bizonyíthat az ob-n. Nagy vizsga előtt áll Shane Tusup és Jackl Vivien párosa is: Hosszú Katinka korábbi férje és edzője többévnyi kihagyás után tér vissza az ob-re a 16 éves tehetség oldalán. Jackl épp egy éve, a tavalyi ob-n még Kocsis Márta tanítványaként robbant be a felnőttek közé, amikor is 400 vegyesen 12 másodpercet vert az azóta visszavonult Hosszúra.

– Nem tudom megmondani, mi várható Vivientől, de talán nem is lenne tisztességes másfél hónapos közös munka után bármilyen elvárást megfogalmazni, ahhoz kell legalább egy év – jelezte Sós Csaba, hogy a korábban ellentmondásos Tusup munkájával kapcsolatban egyelőre türelemre int.

Az ob első napján Kós 200 vegyesen és 50 háton, Milák 100 gyorson, Rasovszky 100 gyorson és 1500 gyorson, Jackl 200 vegyesen és 1500 gyorson kezdi meg a szereplését. A döntőket minden nap 17 órától rendezik, élőben a Duna Worldön.