Ronnie O’Sullivan elvesztette a 137 milliót érő frémet

Történelmet nem lehet venni, státust viszont igen: a Saudi Arabia Snooker Masters mesés pénzdíjaival azonnal a sznúker legjelentősebb tornái közé emelkedett. Talán nem véletlen, hogy eddig csak világbajnokok játszottak döntőt a tornán: tavaly Judd Trump nyert döntő frémben Mark Williams ellen, idén pedig a hétszeres vb-győztes legenda, Ronnie O’Sullivan és az egyszeres világbajnok Neil Robertson fináléja is eljutott a döntő frémig. Az első helyezettnek 500 ezer, a döntő vesztesének viszont csak 200 ezer angol font jár Szaúd-Arábiában, azaz ez a bizonyos döntő frém 300 ezer font, átszámolva kb. 137 millió forint sorsáról döntött Ronnie O’Sullivan és Neil Robertson között.

Neil Robertson nagyon jól kezdte a Ronnie O’Sullivan elleni döntőt, aztán a Rakéta is magára talált a Saudi Arabia Snooker Masters fináléjában (Fotó: NorthFoto/Xinhua/eyevine/Lo Ping Fai)

O’Sullivan persze már az elődöntőben megszedte magát: azzal a korábban soha, senkitől nem látott bravúrral, hogy egyetlen meccsen két maximumot, azaz 147-es bréket is lökött, 180 ezer fontot keresett, ehhez jön még hozzá az eredményéért járó összeg.

Neil Robertson jól kezdett Ronnie O’Sullivan ellen

A döntő első, délutáni szakaszában azonban úgy tűnt, hogy a Rakéta ellőtte minden puskaporát az elődöntőben. Az ausztrál Robertson, aki az év elején lapunknak is interjút adott, magabiztosan kezdett, s 6-2-re ellépett.