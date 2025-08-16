Ronnie O’SullivanNeil Robertsonsznúker

Ronnie O’Sullivan elvesztette a 137 milliót érő frémet

Fordulatos meccset vívott egymással a Saudi Arabia Snooker Masters döntőjében Ronnie O’Sullivan és Neil Robertson. Az ausztrál 7-2-re is vezetett, aztán O’Sullivan 9-8-ra fordított, végül mégis Neil Robertson szerezte meg a trófeát. Az ausztrál sznúkerjátékos 500 ezer fontot nyert és ismét visszatért a világranglista közvetlen élmezőnyébe.

Koczó Dávid
2025. 08. 16. 23:02
Ronnie O’Sullivan a Saudi Arabia Snooker Masters elődöntőjében történelmet írt, a Neil Robertson elleni fináléban nagy hátrányból küzdötte vissza magát Fotó: NorthFoto/Xinhua/eyevine/Ding Ting
Történelmet nem lehet venni, státust viszont igen: a Saudi Arabia Snooker Masters mesés pénzdíjaival azonnal a sznúker legjelentősebb tornái közé emelkedett. Talán nem véletlen, hogy eddig csak világbajnokok játszottak döntőt a tornán: tavaly Judd Trump nyert döntő frémben Mark Williams ellen, idén pedig a hétszeres vb-győztes legenda, Ronnie O’Sullivan és az egyszeres világbajnok Neil Robertson fináléja is eljutott a döntő frémig. Az első helyezettnek 500 ezer, a döntő vesztesének viszont csak 200 ezer angol font jár Szaúd-Arábiában, azaz ez a bizonyos döntő frém 300 ezer font, átszámolva kb. 137 millió forint sorsáról döntött Ronnie O’Sullivan és Neil Robertson között.

Neil Robertson nagyon jól kezdte a Ronnie O’Sullivan elleni döntőt, aztán a Rakéta is magára talált a Saudi Arabia Snooker Masters fináléjában
Neil Robertson nagyon jól kezdte a Ronnie O’Sullivan elleni döntőt, aztán a Rakéta is magára talált a Saudi Arabia Snooker Masters fináléjában (Fotó: NorthFoto/Xinhua/eyevine/Lo Ping Fai)

O’Sullivan persze már az elődöntőben megszedte magát: azzal a korábban soha, senkitől nem látott bravúrral, hogy egyetlen meccsen két maximumot, azaz 147-es bréket is lökött, 180 ezer fontot keresett, ehhez jön még hozzá az eredményéért járó összeg.

Neil Robertson jól kezdett Ronnie O’Sullivan ellen

A döntő első, délutáni szakaszában azonban úgy tűnt, hogy a Rakéta ellőtte minden puskaporát az elődöntőben. Az ausztrál Robertson, aki az év elején lapunknak is interjút adott, magabiztosan kezdett, s 6-2-re ellépett.

Sőt, az esti szakasz első frémjét is Robertson nyerte, aztán viszont megindult O’Sullivan, egymás után öt frémet nyert, s 9-8-ra már ő vezetett.

Ronnie O’Sullivan és Neil Robertson döntő frémes csatája

Az angol sznúkerlegenda a döntőig vezető úton két nagy fordítást is bemutatott, a fináléban viszont nem tudta azt befejezni. Robertson 101-es brékkel kiegyenlített.

Abban a bizonyos 137 milliós döntő frémben Ronnie O’Sullivan kezdett jobban, ám később két lökése is az ívről pattant Robertson számára ideális helyre. Az ausztrál a második esélyével élt, és megnyerte a versenyt.

A döntő után Ronnie O’Sullivan sportszerűen elismerte, hogy Neil Robertson megérdemelte a győzelmet, míg az ausztrál szintén sportszerűen megjegyezte, hogy a döntő frémben szerencséje is volt.

Robertson egy nagyobb hullámvölgy után visszatalált a csúcsformájához, s a Szaúd-Arábiában szerzett 500 ezer fonttal, illetve ranglistaponttal visszatér a rangsor közvetlen élmezőnyébe, a harmadik helyre, Judd Trump és Kyren Wilson mögé, de a most legyőzött Ronnie O’Sullivan elé.

 

