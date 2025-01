A korábbi világbajnok szerint Révész Bulcsú idővel nagy dolgokra lehet képes

– A profik közé kerüléssel értelemszerűen együtt jár, hogy a korábbinál sokkal erősebb mezőnyben sokkal kevesebb lesz egy fiatal újonc számára a sikerélmény. Mi a titok, hogyan lehet átvészelni ezt az időszakot?

– Én tizenhat évesen túl fiatalon lettem először profi, azonnal ki is estem a legjobbak közül, és megkérdőjeleztem, hogy elég jó vagyok-e. Összességében háromszor is kicsúsztam a Tourról, mielőtt stabilizáltam a helyemet a profik között, ilyenkor természetes bizonyos fokú bizonytalanság megjelenése, de ilyenkor is száz százalékot kell beleadni.

Nagyon nehéz irányítás alatt tartani a sorsunkat, különösen a profi sportban, azt viszont tudjuk irányítani, hogy hány órát és milyen fegyelmezettséggel töltünk gyakorlással.

Bulcsú eddig mindent jól csinál, él azzal a lehetőséggel, ami nekem az ő korában még nem volt adott, hogy Sheffieldben sznúkerakadémián fejlődhet. Ha minden nap úgy fekszik le, hogy megtett minden tőle telhetőt, rengeteget fejlődhet, és sok éven át láthatjuk a Touron.

Mit érhet el Révész Bulcsú, a legjobb magyar sznúkeres?

– Ez a kezdeti évek titka. Mi kell ahhoz, hogy valaki kiegyensúlyozottan a csúcs közelében maradjon, ahogy ön tette, amikor 2006 és 2022 között minden évben nyert legalább egy versenyt, elhódítva a legfontosabb tornák, a világbajnokság, a Masters és az Egyesült Királyság Bajnokságának trófeáit is?

– Minden évben fejlődni kell tovább. Bulcsú bizonyos szempontból könnyű helyzetben van, most még sok területen tud fejlődni, de az előrelépés iránti vágyat meg kell őrizni akkor is, amikor azok már kisebb lépések. Amikor lejátssza a szezon utolsó meccsét, el kell mennie néhány hét pihenőre, hogy feltöltődjön, ez is fontos, utána viszont meg kell találnia, hogy mire fókuszál. Ez lehet olyan terület is, mint a mérkőzés közbeni viselkedés vagy a játékstílusváltás. Hasonló módszerrel sok gyengeségből kovácsoltam erősséget az évek során.

Ha Bulcsú fenntartja a mostani elszántságát, ki tudja, akár nagy dolgokra is képes lehet, három-négy év múlva ott lehet a nagy versenyek végjátékában is.

– Itt volt az első Magyar Snooker Gálán 2017-ben. Milyen érzésekkel tért vissza hazánkba most, az első Budapest Snooker Mastersre?

– Ami először eszembe jut az akkori eseményről, hogy milyen kellemes meglepetést okoztak a szurkolók, nagyszerű hangulatot teremtettek. Már csak emiatt is örömmel tértem vissza, s jó rögtön versennyel indítani az évet a karácsonyi pihenés után. Lehet, hogy nem ez a legfontosabb torna a naptárban, de profi sportolók vagyunk, akikben nagy a versenyszellem, ha asztalhoz lépünk, nyerni akarunk.

– Hogy halad az idénye, milyen céljai vannak a következő hónapokra?

– Azok után, hogy tavaly tizenhat év után először igazán rossz szezonom volt, fontos volt megtalálni az egyensúlyt bizonyos dolgokban. Az volt a célom, hogy hamar sikerüljön újra versenyt nyerni, s nem is nyúlt túl hosszúra a trófeamentes időszak. Ráadásul az őszi English Open megnyerése igazán különleges volt, ugyanis ez volt az első trófea, amelyet úgy szereztem, hogy édesapám nem Ausztráliában, a tv-n keresztül figyelt, hanem a helyszínen örülhetett a sikeremnek. Jól állok az idei eredmények ranglistáján, jó úton haladok afelé, hogy ott legyek az év végi nagy versenyeken, köztük a világbajnokságon, ami tavaly kimaradt.