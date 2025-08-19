Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország a háborús hisztéria közepette is kiállt a béke mellett

Az államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából tartott, elismerések átadásával egybekötött ünnepségen Szalay-Bobrovniczky Kristóf szólt a hadseregben elindított reformokról, és kiemelte: a reformok lehetnek összetettek és széleskörűek, de bizonyos értékek állandók.

A politikát a hadseregen kívül kell tartani, továbbra is elfogadhatatlan egyenruhában vagy régebbi egyenruhás fotó mutogatásával politizálni. Nem történhet meg, hogy bárki a honvédség tekintélyének rombolásával akarjon saját magának politikai karriert építeni – emelte ki.

Hozzátette: a haza védelmére tett eskü egész életre szól, a honvédek „az egész nemzet biztonsága érdekében teljesítenek szolgálatot, nem szabad megosztani és politikai csatározásba rángatni őket”.