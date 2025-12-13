Folytatódik a ködös, párás idő

– Túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható. Szitálás helyenként előfordulhat – írja a Met.hu. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.

Kritériumokat elérő (nagy területen tartósan sűrű) köd elsősorban a Dunántúlon valószínű, de a látási viszonyok a nap folyamán arrafelé is egyre nagyobb területen javulhatnak.

A fagyos, ködös részeken ónos szitálás, zúzmara-lerakódás előfordulhat.

Fotó: Met.hu

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 6 fok között alakul. Késő este 0, +4 fok valószínű.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)