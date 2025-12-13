polgármesterorbán balázsmagyarországszita károly

„Játszóterek helyett HIMARS rakéták” – üzent a balos polgármestereknek a miniszterelnök politikai igazgatója

Bajban ismerszik meg a polgármester – véli Orbán Balázs.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 9:22
Fotó: TAIWAN'S MILITARY / HANDOUT Forrás: ANADOLU
„Bajban ismerszik meg a polgármester: a baloldali városvezetők közleményben jelezték, hogy nem utasítják el a Tisza Párt megszorítócsomagját” – jelezte ma reggel Facebook-oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója rögzítette: Tíz megyei jogú város ellenzéki polgármestere elhatárolódott a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének kezdeményezésétől, aki arra kérte a településeket, hogy határozatban utasítsák el a Tisza Párt több ezer milliárdos elvonási terveit. 

– A Tisza Párt programja 1300 milliárd forintot venne el a családoktól és az önkormányzatoktól, további 3700 milliárdot pedig a gazdaság szereplőitől – ezzel veszélybe sodorva a települések működését, a fejlesztéseket és a munkahelyeket – vélekedett Orbán Balázs. 

Szerinte a baloldali polgármesterek döntése nemcsak a magyar emberek érdeke ellenében született, hanem a saját városaik érdeke ellen is. Az elvont forrásokat ugyanis nem a helyben élők életét javítanák, hanem egy olyan háború finanszírozására adnák oda, amely súlyos károkat okoz Magyarországnak. 

– Játszóterek helyett HIMARS rakéták és harci drónok, útfelújítás helyett az ukrán háborús maffia által lenyúlt újabb összegek – szemléltette a tétet a politikai igazgató. 

– A nemzeti kormány ajánlata ezzel szemben a magyar érdek mentén az alacsony adók, a támogatások és az adómentességek politikája – hogy a magyar családok és vállalkozások előrébb léphessenek. A jövő évi választás tétje, hogy Magyarország jövőjét melyik ajánlat határozza meg – zárta bejegyzését Orbán Balázs. 

Ahogy azt tegnap megírtuk: Szita Károly kaposvári polgármester, a Megyei Jogú városok Szövetségének elnöke küldött üzenetet a magyarországi önkormányzatoknak, hogy utasítsák el együtt a Tisza Párt adóterveit. Először a Tisza Párt sikeréért dolgozó Márki-Zay Péter akadt ki a felhívás miatt, majd 9 másik megyei jogú város polgármestere határolódott el. Magyarországon egyébként 25 megyei jogú város van. 

Borítókép: HIMARS rakéta Taiwanon (Fotó: Taiwani hadsereg)

