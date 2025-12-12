A baloldali polgármesterek kiállnak a Tisza megszorítócsomagja mellett

Tíz megyei jogú város polgármestere utasította el Szita Károly felhívását. – A Megyei Jogú Városok Szövetségének alulírott polgármesterei elhatárolódunk a szövetség elnökének, Szita Károlynak azon kezdeményezésétől, amelyben a települések közgyűlésének a Szita Károly által Tisza-adónak nevezett, a városaink által soha nem látott, általa feltételezett tervezetet határozatban kellene elítélnünk – írták a polgármesterek.

Magyar Péter mellé álltak Márki-Zay Péterék. Fotó: Facebook / Márki-Zay Péter

Mint azt megírtuk, Márki-Zay Péter volt az első, akinél betalált Szita Károly kezdeményezése. A bukott baloldali miniszterelnök-jelölt gerinctelen pártcsinovnyiknak tartja azokat a polgármestereket, akik csatlakoznak Szita Károly felhívásához.

A felháborodás után az már kiderült, hogy kik azok, akik nem fognak ehhez csatlakozni. Pécs baloldali polgármesterének közösségi oldalán olvasható, hogy az idézett elhatárolódó közleményt ezek a balos városvezetők írták alá:

Botka László, Szeged MJV polgármestere

Csőzik László, Érd MJV Polgármestere

Györfi Mihály, Szolnok MJV polgármestere

Horváth Jácint, Nagykanizsa MJV polgármestere

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely MJV polgármestere

Nemény András, Szombathely MJV polgármestere

Péterffy Attila, Pécs MJV polgármestere

Pintér Bence, Győr MJV polgármestere

Pintér Tamás, Dunaújváros MJV polgármestere

Szűcsné Posztovics Ilona, Tatabánya MJV polgármestere.

Magyarországon egyébként 25 megyei jogú város van.