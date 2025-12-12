polgármesterszita károlycsőzik lászlóbotka lászló

A baloldali polgármesterek kiállnak a Tisza megszorítócsomagja mellett

Nem állnak ki a Tisza-adó ellen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 18:47
Fotó: Képernyőfotó
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tíz megyei jogú város polgármestere utasította el Szita Károly felhívását. – A Megyei Jogú Városok Szövetségének alulírott polgármesterei elhatárolódunk a szövetség elnökének, Szita Károlynak azon kezdeményezésétől, amelyben a települések közgyűlésének a Szita Károly által Tisza-adónak nevezett, a városaink által soha nem látott, általa feltételezett tervezetet határozatban kellene elítélnünk – írták a polgármesterek. 

Márki-Zay Péter, Magyar Péter, Tisza Párt. Támogatás, hódmezővásárhelyi polgármester
Magyar Péter mellé álltak Márki-Zay Péterék. Fotó: Facebook / Márki-Zay Péter

Mint azt megírtuk, Márki-Zay Péter volt az első, akinél betalált Szita Károly kezdeményezése. A bukott baloldali miniszterelnök-jelölt gerinctelen pártcsinovnyiknak tartja azokat a polgármestereket, akik csatlakoznak Szita Károly felhívásához. 

A felháborodás után az már kiderült, hogy kik azok, akik nem fognak ehhez csatlakozni. Pécs baloldali polgármesterének közösségi oldalán olvasható, hogy az idézett elhatárolódó közleményt ezek a balos városvezetők írták alá: 

  • Botka László, Szeged MJV polgármestere 
  • Csőzik László, Érd MJV Polgármestere
  • Györfi Mihály, Szolnok MJV polgármestere
  • Horváth Jácint, Nagykanizsa MJV polgármestere
  • Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely MJV polgármestere
  • Nemény András, Szombathely MJV polgármestere
  • Péterffy Attila, Pécs MJV polgármestere
  • Pintér Bence, Győr MJV polgármestere
  • Pintér Tamás, Dunaújváros MJV polgármestere
  • Szűcsné Posztovics Ilona, Tatabánya MJV polgármestere. 

Magyarországon egyébként 25 megyei jogú város van. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.