A baloldali polgármesterek kiállnak a Tisza megszorítócsomagja mellett

Tíz megyei jogú város polgármestere utasította el Szita Károly felhívását. – A Megyei Jogú Városok Szövetségének alulírott polgármesterei elhatárolódunk a szövetség elnökének, Szita Károlynak azon kezdeményezésétől, amelyben a települések közgyűlésének a Szita Károly által Tisza-adónak nevezett, a városaink által soha nem látott, általa feltételezett tervezetet határozatban kellene elítélnünk – írták a polgármesterek.
Mint azt megírtuk, Márki-Zay Péter volt az első, akinél betalált Szita Károly kezdeményezése. A bukott baloldali miniszterelnök-jelölt gerinctelen pártcsinovnyiknak tartja azokat a polgármestereket, akik csatlakoznak Szita Károly felhívásához.
A felháborodás után az már kiderült, hogy kik azok, akik nem fognak ehhez csatlakozni. Pécs baloldali polgármesterének közösségi oldalán olvasható, hogy az idézett elhatárolódó közleményt ezek a balos városvezetők írták alá:
- Botka László, Szeged MJV polgármestere
- Csőzik László, Érd MJV Polgármestere
- Györfi Mihály, Szolnok MJV polgármestere
- Horváth Jácint, Nagykanizsa MJV polgármestere
- Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely MJV polgármestere
- Nemény András, Szombathely MJV polgármestere
- Péterffy Attila, Pécs MJV polgármestere
- Pintér Bence, Győr MJV polgármestere
- Pintér Tamás, Dunaújváros MJV polgármestere
- Szűcsné Posztovics Ilona, Tatabánya MJV polgármestere.
Magyarországon egyébként 25 megyei jogú város van.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!