Miami egyik legismertebb spanyol nyelvű konzervatív rádióállomása, a Radio Mambí pénteken végleg bezárja kapuit. A döntés mindössze három évvel azután született, hogy a Soros Györgyhöz köthető Latino Media Network átvette az állomás irányítását, vitát és politikai hullámokat keltve a helyi közösségben – számolt be az esetről a Fox News.
Sorosék elhallgattatják a konzervatív hangokat
Miami ikonikus spanyol nyelvű konzervatív rádiója, a Radio Mambí, pénteken végleg bezárja kapuit. Az állomás három évvel ezelőtt került a Soros Györgyhöz köthető Latino Media Network tulajdonába, ami politikai vitákat váltott ki.
Soros és a bal oldal árnyéka
A Radio Mambí 1985-ös alapítása óta a dél-floridai kubai emigráns közösség és az antikommunista gondolkodás egyik kiemelkedő médiaplatformja volt.
Negyven éven át a rádió élő beszélgetős műsorai politikusokat, disszidenseket, kulturális ikonokat és a közösség hangjait fogadták, és a hurrikánok, valamint történelmi események idején is a helyi közösség mellett álltak. Mike Sena, a Radio Mambí ügyvezető igazgatója a Fox News Digitalnak nyilatkozva hangsúlyozta: „Négy évtizeden át a Radio Mambí a szabad Kuba eszményének elkötelezett híveinek találkozóhelye volt. Most sajnálattal zárjuk élő hír- és beszélgetős műsorainkat, és új utakra lépünk.”
2022-ben a Radio Mambí és más spanyol nyelvű rádióállomások a Soros által támogatott Latino Media Network tulajdonába kerültek.
A hálózatot részben a Soroshoz tartozó Lakestar Finance finanszírozta, ügyvezető elnöke pedig Stephanie Valencia, Barack Obama volt Fehér Házi munkatársa lett.
Az igazgatóságban olyan ismert nevek találhatók, mint Al Cárdenas, Eva Longoria és Jess Morales Rocketto, akik korábban demokratikus kampányokban dolgoztak.
Az állomás átvételekor sok konzervatív spanyol ajkú hang baloldali befolyásolási kísérletként értékelte a lépést.
Lourdes Ubieta, a rádió egyik konzervatív műsorvezetője a tulajdonosváltás előtt kilépett, mondván, hogy nem dolgozna olyan csoportnál, amely kapcsolatban áll Sorossal. Most úgy véli, hogy a műsorok hirtelen leállítása bizonyítja, hogy helyesen döntött.
Kevesebb mint három év alatt tönkretették az állomásokat. Ez volt a tervük: elhallgattatni a konzervatív hangokat, és végső soron megszüntetni a Mambít
– nyilatkozta Ubieta.
A Radio Mambí bezárásának hivatalos oka „pénzügyi nehézségek” és a „gyorsan változó média- és demográfiai környezet” volt, a Latino Media Network szóvivője szerint. Az állomás teljes élő műsor-stábja távozik, csak egy minimális csapat marad az aktuális hirdetési és sportközvetítési kötelezettségek teljesítésére.
Jorge Bonilla, a NewsBusters elemzője és a Radio Libre műsorvezetője szerint a Radio Mambí bukása várható volt: „A Radio Mambí halála a végjáték volt, miután az antikommunista bástya a Soros által támogatott Latino Media Network kezébe került. Ez az egyik olyan eset, amikor utálom, hogy igazam van.”
Ugyanakkor Bonilla szerint a harc nem ért véget:
A Mambí elvesztése ellenére a baloldal örökre elvesztette monopóliumát a spanyol nyelvű hírek és információk terjesztése terén az Egyesült Államokban.
A Radio Mambí bezárása véget vet egy negyvenéves, a dél-floridai közösség és az antikommunista eszmék iránt elkötelezett korszaknak. Bár az állomás már nem kínál élő műsorokat, öröksége és hatása a helyi közösség és a spanyol nyelvű média számára továbbra is emlékezetes marad.
Borítókép: Soros György (Fotó: AFP)
