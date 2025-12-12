III. Károly király részleteket árult el a betegségéről

III. Károly király úgy fogalmazott: a korai diagnózis és a hatékony orvosi beavatkozás eredményeként, valamint annak is köszönhetően, hogy tartotta magát orvosainak utasításaihoz, azzal a jó hírrel szolgálhat, hogy 2026-ban már csak szűkített kezelési programra lesz szüksége.

III. Károly király és felesége, Camilla

Fotó: AFP

A 77 esztendős uralkodó kiemelte előre rögzített üzenetében, hogy

a daganatos betegek gyógyulási esélyeit rendkívül nagy mértékben javítja a betegség korai észlelése.

III. Károly királyt tavaly januárban prosztata-megnagyobbodással kezelték, és e kezelés közben fedezték fel a rákos elváltozást. A Buckingham-palota néhány héttel későbbi közleménye szerint nem prosztatarákról van szó, az udvar ugyanakkor sem akkor, sem azóta nem közölte, hogy a betegség a király mely szervét támadta meg.

A diagnózist bejelentő tavalyi hivatalos tájékoztatás úgy fogalmazott, hogy az orvosok a jóindulatú prosztataelváltozás kórházi kezelése közben figyeltek fel egy más jellegű, aggodalomra okot adó problémára, és az ezután elvégzett diagnosztikai tesztek során a rák egy formáját azonosították. Károly azóta is kezelésekben részesül, a diagnózis tavaly februári bejelentését követő néhány heti szünet után azonban visszatért közéleti feladatainak ellátásához, rendszeresen megjelenik nyilvános programjain és hosszabb utazásokat is tesz. Felesége társaságában nemrégiben Ausztráliában, Kanadában, Németországban, Olaszországban és a Vatikánban is járt.

A Channel 4 péntek esti műsorában – amelyet a tévétársaság kifejezetten a minél szélesebb körű lakossági rákszűrés szorgalmazásának szentelt – a brit uralkodó is kiemelte a rendszeres tesztelés fontosságát. Elmondta: Nagy-Britanniában legalább 9 millióan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen szűrővizsgálatokon vehetnek részt, és ez legalább 9 millió korai diagnózis lehetőségének elmulasztását jelenti.

III. Károly statisztikai adatokat idézve hangsúlyozta: ha a béldaganatos betegségeket a legkorábbi szakaszukban kiszűrik, a páciensek 90 százaléka legalább ötévnyi további élettartamban bízhat, késői diagnózis esetén azonban ez az arány alig 10 százalékra csökken.

A szűrővizsgálatok fontosságát hangsúlyozva a király úgy fogalmazott:

A néhány pillanatnyi kisebb kellemetlenség elviselése csekély ár azért, hogy a vizsgálatnak magukat alávető páciensek betegség esetén korai életmentő beavatkozásban részesülhetnek.

Az uralkodó menyénél, Katalin walesi hercegnőnél – Vilmos trónörökös feleségénél – tavaly ugyancsak daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, és Katalin megelőző jellegű kemoterápiás kezelésben részesült.