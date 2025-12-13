Minden harmadik embert érinti ez a betegség

Az allergiás megbetegedések száma évről évre emelkedik. Ezt a tényt nemzetközi kutatások állapították meg, elsősorban az egyre gyakoribb légúti allergiás panaszok vizsgálata alapján. Egy friss, több ország adatait összegző tanulmány szerint az allergiás eredetű nátha előfordulása évtizedek óta folyamatosan emelkedik, bár az egyes országok között nagy különbségek lehetnek. A kutatók jelenleg azt látják, hogy világszerte a felnőttek 20–30 százaléka érintett, és ez az arány sok helyen tovább nő. A növekedés több szinten zajlik. Egyrészt egyre több embernél jelenik meg életében először allergia, sokaknál már gyermekkorban. Másrészt az érintetteknél súlyosbodnak és tartósabbá válnak a tünetek. Az intézet kiterjedt felméréseket végez, többek között Európa legnagyobb gyermek légúti felmérését (Országos Gyermek Légúti Felmérés), amely adatai ezen tendenciákat alátámasztja.

Fotó: Pexels

Az allergiás megbetegedések számának növekedése mögött több ok is van egyszerre.

A klímaváltozás, a légszennyezés, elsősorban a beltéri levegő minősége, valamint az invazív növényfajok terjedése mind fokozza az allergiás terhelést.

A melegebb telek és a korai tavasz miatt a növények hamarabb kezdenek virágozni, a pollenszórás pedig sokáig elhúzódik. Emellett a parlagfű is korábban és hosszabb ideig virágzik.

Egyre hosszabb az allergiaszezon

A pollenszezon nemcsak intenzívebb, de hosszabb is, több héttel meghaladja a korábbi évtizedekben megszokott időszakot. A fák pollenszórása hamarabb kezdődik, a parlagfű szezonja pedig sokszor október közepéig is elhúzódik. Emiatt fontos, hogy az NNGYK lassan egy évtizede pollenelőrejelzést és parlagfűpollen-riasztó rendszert üzemeltet a Kárpát-medencére kiterjedően a szomszédos országok közreműködésével.

Új allergén fajok is megjelentek

A klasszikus allergének – például a parlagfű, a nyír, a pázsitfűfélék– továbbra is vezető szerepet játszanak, de új növényfajok és fajták is egyre gyakrabban jelennek meg.

Vannak olyan dísznövényként telepített fajok, főleg városi környezetben, amelyek komoly allergénterhelést adnak, ilyen például a lándzsáslevelű éger, amely képes decemberben is pollent szórni.

Ez azt jelenti, hogy ma már szinte nincs „allergiamentes” időszak az évben.