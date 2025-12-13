nemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központallergiás megbetegedéspollencaremagyarnappali

Minden harmadik embert érinti ez a betegség

Ma Magyarországon a lakosság 30–40 százaléka érintett valamilyen allergiás megbetegedésben, ezen belül döntően a pollenallergia a leggyakoribb. Ez azt jelenti, hogy három-négymillió ember él együtt rendszeres tünetekkel – tüsszögéssel, szemviszketéssel, orrfolyással, köhögéssel, súlyosabb esetben asztmával. A Magyar Nemzet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK) kérdezte a betegségről, hogy miért nő évről évre az allergiások száma, valamint az újonnan létrejött projektről is, ami egy osztrák–magyar határ menti együttműködés a pollenterhelés csökkentése érdekében.

Takács Eszter
2025. 12. 13. 6:33
Illusztráció Fotó: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az allergiás megbetegedések száma évről évre emelkedik. Ezt a tényt nemzetközi kutatások állapították meg, elsősorban az egyre gyakoribb légúti allergiás panaszok vizsgálata alapján. Egy friss, több ország adatait összegző tanulmány szerint az allergiás eredetű nátha előfordulása évtizedek óta folyamatosan emelkedik, bár az egyes országok között nagy különbségek lehetnek. A kutatók jelenleg azt látják, hogy világszerte a felnőttek 20–30 százaléka érintett, és ez az arány sok helyen tovább nő. A növekedés több szinten zajlik. Egyrészt egyre több embernél jelenik meg életében először allergia, sokaknál már gyermekkorban. Másrészt az érintetteknél súlyosbodnak és tartósabbá válnak a tünetek. Az intézet kiterjedt felméréseket végez, többek között Európa legnagyobb gyermek légúti felmérését (Országos Gyermek Légúti Felmérés), amely adatai ezen tendenciákat alátámasztja.

Fotó: Pexels

Az allergiás megbetegedések számának növekedése mögött több ok is van egyszerre. 

A klímaváltozás, a légszennyezés, elsősorban a beltéri levegő minősége, valamint az invazív növényfajok terjedése mind fokozza az allergiás terhelést. 

A melegebb telek és a korai tavasz miatt a növények hamarabb kezdenek virágozni, a pollenszórás pedig sokáig elhúzódik. Emellett a parlagfű is korábban és hosszabb ideig virágzik.

Egyre hosszabb az allergiaszezon

A pollenszezon nemcsak intenzívebb, de hosszabb is, több héttel meghaladja a korábbi évtizedekben megszokott időszakot. A fák pollenszórása hamarabb kezdődik, a parlagfű szezonja pedig sokszor október közepéig is elhúzódik. Emiatt fontos, hogy az NNGYK lassan egy évtizede pollenelőrejelzést és parlagfűpollen-riasztó rendszert üzemeltet a Kárpát-medencére kiterjedően a szomszédos országok közreműködésével.

Új allergén fajok is megjelentek

A klasszikus allergének – például a parlagfű, a nyír, a pázsitfűfélék– továbbra is vezető szerepet játszanak, de új növényfajok és fajták is egyre gyakrabban jelennek meg. 

Vannak olyan dísznövényként telepített fajok, főleg városi környezetben, amelyek komoly allergénterhelést adnak, ilyen például a lándzsáslevelű éger, amely képes decemberben is pollent szórni. 

Ez azt jelenti, hogy ma már szinte nincs „allergiamentes” időszak az évben.

A divatos dísznövények illegális úton is forgalomba kerülhetnek, és ezek komoly kockázatot hordozhatnak nem csak az allergia miatt, hanem az új növénykórokozók behurcolása révén is. Példaként említhető az olajfa, amely allergén növény, ugyanakkor illegálisan árusított olajfával egy új kórokozó baktérium jöhet be, ami a gazdasági növényeinket (pl. a szőlőt) veszélyeztetheti. Ezért fontos, hogy csak megbízható forrásból vásároljunk dísznövényeket.

Elindult a PollenCare projekt

A NNGYK részvételével zajlott a PollenCare osztrák–magyar projekt hivatalos nyitórendezvénye 2025. december 3-án az alsó-ausztriai St. Pöltenben. Itt indult el az a közös szakmai munka, amely a határtérségben célozza meg az allergiás terhelés csökkentését. Azért hozták létre ezt a programot, mert 

a pollen nem áll meg az országhatároknál. Hiába védekezik egy település, ha a szomszédos országból erős pollenterhelés érkezik.

Az NNGYK több területen is részt vesz a projektben. A klímaváltozás miatt, ebben a történelmi pillanatban még eldönthetjük, mely növények alkotják majd a jövő városainak növényzetét: allergén és invazív fajok, melyek jelentős egészséghatással bírnak, vagy pedig tudatosan megválasztott, allergénmentes növények. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kutatói által kidolgozott módszerrel a városok növényzetéből fokozatosan kiszoríthatók a pollenallergiáért felelős fajok. A hazai területen már jogszabályi háttérrel működő eljárást a szomszédos országban is átvennék, kísérleti jelleggel alkalmaznák.

Az intézkedések várhatóan növelik az allergénmentes növények iránti keresletet, amely átalakítja a faiskolák, növényárudák kínálatát, és új, csökkentett pollentermelésű növényfajták nemesítésére ösztönöz. Az NNGYK célja az is, hogy 

fejlesszék a pollen-előrejelző rendszereket, mesterséges intelligenciával támogatott modelleket, amelyek gyors, személyre szabott információt nyújtanak az allergiásoknak, és várhatóan már jövőre a magyar lakosság számára is elérhetők lesznek. 

A projekt keretében egy bemutatókertet alakítanak ki a soproni Lenck-villa parkjában, ahol a látogatók megismerkedhetnek az allergénmentes dísznövényekkel, és a pollenkibocsátás csökkentésére alkalmas kertészeti módszerekkel. Mintaprojekteket indítanak városokban, parkokban is. A cél az, hogy a települések ne fokozzák, hanem csökkentsék az allergiás lakosság terheit. Közegészségügyi szempontból nagy szükség van a zöldfelületek újragondolására – ebben segít a PollenCare projekt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekTisza Párt

Tiszás időutazás az MSZP–SZDSZ korszakába

Pindroch Tamás avatarja

Magyar Péterrel a 2010 előtti világ akar teljes fegyverzetben visszatérni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu