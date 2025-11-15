Rákkeltő növény lehet a kertünkben?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján megjelentetett egy új, veszélyes növényeket bemutató adatbázist, amely a leggyakrabban előforduló mérgező, allergén, irritáló, maró hatású vagy rákkeltő növényfajokat tartalmazza. A kiadvány egyik szerzője Magyar Donát. A gyűjtemény célja, hogy a lakosság könnyen hozzáférhető, megbízható információkhoz jusson azokról a növényekről, amelyek az emberi egészségre potenciálisan ártalmasak, és a hazai lakókörnyezetben leggyakrabban fellelhetők. Az adatbázist az NNGYK több munkatársa hozta létre.

A gyűjteményben több kép is található az egyes növényekről, így azok könnyebben beazonosíthatók. Emellett részletes leírás olvasható a növénnyel történt expozíció hatásáról – például lenyelés, pollen belélegzése vagy bőrrel való érintkezés tekintetében.

Az adatbázis tartalmaz információt a növények által kiváltott hatások erősségéről (mérgezés vagy allergenitás szempontjából), valamint általános tanácsokat is ad arra vonatkozóan, hogyan előzhetjük meg a mérgezést, illetve mit tegyünk, ha pollenallergiában szenvedünk.

A felhasználóbarát online adatbázis az intézet honlapján, az „Adatbázisok, nyilvántartások” menüpontból érhető el.

Az új adatbázis értékes segítséget nyújt mind a szakembereknek, mind a lakosságnak a veszélyes növények felismerésében és az egészségkárosító kockázatok megelőzésében.

Évi több száz mérgezéses eset van

Magyarországon évente mintegy 200–250 növénymérgezési esetet jelentenek az ellátást végző egészségügyi intézmények, ám a mérgező növények véletlen vagy szándékos fogyasztása ennél jóval gyakoribb. Az ilyen esetekkel kapcsolatos tájékoztatást is végző, az NNGYK által működtetett Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz (ETTSZ) évente 350–450 hívás érkezik mérgező vagy annak vélt növények lenyelésével, illetve nedvük bőrre kerülésével kapcsolatban.

A gyerekek esetében fordulnak elő főként vétlen mérgezések, amikor olyan növényt vesznek a szájukba, esznek meg vagy fognak meg, ami bőrirritációt, mérgezést, rosszullétet okoz – mondta a Magyar Nemzetnek Zacher Gábor, toxikológus főorvos. A leggondosabb nevelés és odafigyelés mellett is megtörténhet ilyen baleset, hiszen az 1-4 éves kisgyerekek sokszor a szájukba vesznek dolgokat, ez a világ felfedezésének az egyik módja számukra.