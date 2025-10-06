Mérgező növényt evett és meghalt a világbajnok

Elpusztult minden idők egyik legjobb versenylova, Lannem Silje. Mérgező növényt evett és az életét már nem lehetett megmenteni. Edzője, Ola Skrugstad szerint fenomenális versenyló volt. Halála előtt nagyon sokat szenvedett, súlyos görcsök gyötörték.

Lannem Silje, a híres versenyló mérgező növényt evett

Forrás: Facebook

Lannem Silje: a csodaló, akit mindenki szeretetett

A ló karrierje során 54 versenyből 46 alkalommal győzött. Többek között megnyerte a 2015-ös solvallai elitversenyt, a svéd és norvég kritériumversenyt és a Derbyt. A versenyek során több mint 7 millió svéd koronát nyert meg. A ló 2018-ban fejezte be versenyzői pályafutását és utána tenyészkanca lett.

Néhány nappal ezelőtt az egyik legelőn olyan növényt fogyasztott, amely súlyos májkárosodást okoz. Súlyos görcsrohamai támadtak, nem lehetett rajta segíteni. Amikor a gazdája felfedezte, már két órája halott volt.