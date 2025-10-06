versenylómérgező növényhalál

Mérgező növényt evett és meghalt a világbajnok

Gyászol a lovassport világa: 15 éves korában elpusztult Lannem Silje, a híres versenykanca, mert mérgező növényt evett. Szinte azonnal meghalt, nem lehetett rajta segíteni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 20:24
Lannem Siljes
A híres versenyló, Lannem Siljes mérgező növényt evett
Elpusztult minden idők egyik legjobb versenylova, Lannem Silje. Mérgező növényt evett és az életét már nem lehetett megmenteni. Edzője, Ola Skrugstad szerint fenomenális versenyló volt. Halála előtt nagyon sokat szenvedett, súlyos görcsök gyötörték.

Forrás: Facebook

Lannem Silje: a csodaló, akit mindenki szeretetett

A ló karrierje során 54 versenyből 46 alkalommal győzött. Többek között megnyerte a 2015-ös solvallai elitversenyt, a svéd és norvég kritériumversenyt és a Derbyt. A versenyek során több mint 7 millió svéd koronát nyert meg. A ló 2018-ban fejezte be versenyzői pályafutását és utána tenyészkanca lett.

Néhány nappal ezelőtt az egyik legelőn olyan növényt fogyasztott, amely súlyos májkárosodást okoz. Súlyos görcsrohamai támadtak, nem lehetett rajta segíteni. Amikor a gazdája felfedezte, már két órája halott volt.

 

