Robert Fico Orbán Viktor mellett: Nem támogatjuk Ukrajna katonai kiadásainak finanszírozását

„Robert Fico is Orbán Viktor álláspontja mellett – kezdte bejegyzésében Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
»Ma csaknem egyórás telefonbeszélgetést folytattam az Európai Tanács elnökével, Antonio Costával. Teljes mértékben tisztelem őt, de miközben ő az Ukrajnának szánt háborús pénzekről beszélt, én folyamatosan a több száz, sőt több ezer orosz és ukrán értelmetlen napi lemészárlását ismételtem.
Ha Nyugat-Európában egy orosz vagy ukrán élete fabatkát sem ér, akkor én nem akarok ilyen Nyugat-Európa része lenni. Elmondtam Costának, hogy semmilyen olyan javaslatot nem fogok támogatni — akár szilveszterig is ott ülhetünk Brüsszelben —, amely Ukrajna katonai kiadásainak támogatásához vezetne
– idézte Ficot Hidvéghi Balázs.
