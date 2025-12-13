Robert Fico Orbán Viktor mellett: Nem támogatjuk Ukrajna katonai kiadásainak finanszírozását

»Készen állok arra, hogy a Szlovák Köztársaság miniszterelnökeként kétoldalú tárgyalások alapján támogassam Ukrajnát az újjáépítésben, de az értelmetlen öldöklést elutasítom. […]

Szeretném nagyon világosan kijelenteni, hogy a közelgő Európai Tanács ülésén nem áll módomban támogatni Ukrajna pénzügyi szükségleteinek olyan megoldását, amely a következő évekre vonatkozóan Ukrajna katonai kiadásainak fedezését is tartalmazza.

Az a békepolitika, amelyet következetesen képviselek, megakadályoz abban, hogy a katonai konfliktus elhúzódását eredményező intézkedésekre szavazzak, mivel a katonai kiadásokra szánt több tízmilliárd euró biztosítása a háború meghosszabbítását jelenti«” – zárta a bejegyzést.