Orbán ViktorFicoHidvéghi Balázs

Robert Fico Orbán Viktor mellett: Nem támogatjuk Ukrajna katonai kiadásainak finanszírozását

Robert Fico szlovák miniszterelnök egyórás telefonbeszélgetést folytatott az Európai Tanács elnökével, amelyen világossá tette: nem hajlandó támogatni olyan brüsszeli javaslatot, amely Ukrajna katonai kiadásainak finanszírozásához vezetne. Erről Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára írt a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 9:28
Robert Fico szlovák miniszterelnök Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
Robert Fico is Orbán Viktor álláspontja mellett – kezdte bejegyzésében Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arról írt, hogy Fico sem támogatja az értelmetlen öldöklést
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arról írt, hogy Fico sem támogatja az értelmetlen öldöklést Fotó: Kacsúr Tamás / MTI

 »Ma csaknem egyórás telefonbeszélgetést folytattam az Európai Tanács elnökével, Antonio Costával. Teljes mértékben tisztelem őt, de miközben ő az Ukrajnának szánt háborús pénzekről beszélt, én folyamatosan a több száz, sőt több ezer orosz és ukrán értelmetlen napi lemészárlását ismételtem. 

Ha Nyugat-Európában egy orosz vagy ukrán élete fabatkát sem ér, akkor én nem akarok ilyen Nyugat-Európa része lenni. Elmondtam Costának, hogy semmilyen olyan javaslatot nem fogok támogatni — akár szilveszterig is ott ülhetünk Brüsszelben —, amely Ukrajna katonai kiadásainak támogatásához vezetne

 – idézte Ficot Hidvéghi Balázs. 

»Készen állok arra, hogy a Szlovák Köztársaság miniszterelnökeként kétoldalú tárgyalások alapján támogassam Ukrajnát az újjáépítésben, de az értelmetlen öldöklést elutasítom. […] 

Szeretném nagyon világosan kijelenteni, hogy a közelgő Európai Tanács ülésén nem áll módomban támogatni Ukrajna pénzügyi szükségleteinek olyan megoldását, amely a következő évekre vonatkozóan Ukrajna katonai kiadásainak fedezését is tartalmazza.

 Az a békepolitika, amelyet következetesen képviselek, megakadályoz abban, hogy a katonai konfliktus elhúzódását eredményező intézkedésekre szavazzak, mivel a katonai kiadásokra szánt több tízmilliárd euró biztosítása a háború meghosszabbítását jelenti«” – zárta a bejegyzést.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

