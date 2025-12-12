Szlovákia is nemet mond az ukrán hadi kiadásokra

Robert Fico levelében felidézte: több alkalommal és egyértelműen kinyilvánította álláspontját az orosz–ukrán konfliktus kapcsán, miszerint annak nincs katonai megoldása, továbbá hogy az Európai Unió erre vonatkozó stratégiája helytelen, nem hatékony, és a háború folytatása egyet jelent az értelmetlen öldöklés folytatásával. Hozzátette: ezért is erőteljesen támogat minden béketeremtő kezdeményezést, az utóbbi időszakban pedig főként Donald Trump amerikai elnöknek a felesleges vérontás megállítása érdekében kifejtett tevékenységét.

„Az általam vallott békepolitika nem engedi, hogy a katonai konfliktus folytatása mellett szavazzak, mert több tízmilliárd eurót adni katonai kiadásokra egyet jelent a háború folytatásával” – fogalmazott levelében Robert Fico.

