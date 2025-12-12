Robert FicoUkrajnaSzlovákia

Szlovákia is nemet mond az ukrán hadi kiadásokra

Robert Fico levelet írt az Európai Tanács elnökének, António Costának. Ebben a miniszterelnök leszögezte, hogy Szlovákia nem támogatja az ukrán hadi kiadásokat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 17:02
Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
Pozsony nem fog támogatni semmilyen, az ukrán hadi kiadások támogatását célzó megoldást, amelyben Szlovákiának is részt kellene vennie – szögezte le Robert Fico szlovák miniszterelnök az Európai Tanács elnökének, António Costának írt levelében pénteken. A miniszterelnök szerint Szlovákia többször kinyilvánította ezen álláspontját. 

Szlovákia nem kér az ukrán hadikiadásokból
Fotó: JONAS ROOSENS / ANP MAG

Levelében Robert Fico az Európai Bizottságnak (EB) azokra a javaslataira reagált, amelyeket a testület Ukrajna anyagi szükségleteinek következő két évre történő biztosítása érdekében tett, beleértve az unióban befagyasztott orosz állami vagyon felhasználását is.

 

A szlovák miniszterelnök levelében azt írta: szeretne elkerülni minden félreértést és jogosulatlan várakozást arra vonatkozóan, hogy később megváltoztatná az ukrán hadi kiadásokkal kapcsolatos nézeteit, ezért hangsúlyozza: nem támogathat és nem is fog támogatni semmilyen olyan megoldást az ukrán hadi kiadások tekintetében, amelyben Szlovákiának is részt kellene vennie. 

Hozzátette: ugyanakkor tiszteletben tartja az uniós tagállamok bármelyikének azt a szuverén jogát, hogy önkéntes alapon más megoldások mellett döntsenek.

Robert Fico levelében felidézte: több alkalommal és egyértelműen kinyilvánította álláspontját az orosz–ukrán konfliktus kapcsán, miszerint annak nincs katonai megoldása, továbbá hogy az Európai Unió erre vonatkozó stratégiája helytelen, nem hatékony, és a háború folytatása egyet jelent az értelmetlen öldöklés folytatásával. Hozzátette: ezért is erőteljesen támogat minden béketeremtő kezdeményezést, az utóbbi időszakban pedig főként Donald Trump amerikai elnöknek a felesleges vérontás megállítása érdekében kifejtett tevékenységét.

„Az általam vallott békepolitika nem engedi, hogy a katonai konfliktus folytatása mellett szavazzak, mert több tízmilliárd eurót adni katonai kiadásokra egyet jelent a háború folytatásával” – fogalmazott levelében Robert Fico.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

