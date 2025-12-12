Szlovákia is nemet mond az ukrán hadi kiadásokra

Pozsony nem fog támogatni semmilyen, az ukrán hadi kiadások támogatását célzó megoldást, amelyben Szlovákiának is részt kellene vennie – szögezte le Robert Fico szlovák miniszterelnök az Európai Tanács elnökének, António Costának írt levelében pénteken. A miniszterelnök szerint Szlovákia többször kinyilvánította ezen álláspontját.
Levelében Robert Fico az Európai Bizottságnak (EB) azokra a javaslataira reagált, amelyeket a testület Ukrajna anyagi szükségleteinek következő két évre történő biztosítása érdekében tett, beleértve az unióban befagyasztott orosz állami vagyon felhasználását is.
