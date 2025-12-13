Meghalt a Ponyvaregény és A Maszk színésze

Peter Greene 60 éves korában hunyt el, miután a hatóságok eszméletlen állapotban találtak rá New York City Lower East Side városrészében található otthonában. A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés pénteken, december 12-én érkezett, és a színészt a helyszínen halottnak nyilvánították. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a halál pontos okát az igazságügyi orvosszakértő vizsgálja – írja a Daily Mail-re hivatkozva az Origo.

Peter Greene boldogan mosolyog Quentin Tarantinoval és a júliusban elhunyt Michael Madsenel

A veterán színész nevét a kilencvenes évek kultikus filmjei tették világszerte ismertté. Olyan alkotásokban szerepelt, mint Quentin Tarantino Ponyvaregény című filmje, A Maszk Jim Carrey és Cameron Diaz oldalán, valamint a Közönséges bűnözők.

Menedzsere, Gregg Edwards megerősítette a halálhírt a sajtónak, és úgy fogalmazott: Greene kivételes tehetség volt, aki mindig a tökéletes alakításra törekedett. Bár olykor nehéznek tartották a közös munkát vele, a szakmában sokan elismerték maximalizmusát és elkötelezettségét.

A színész 2026 januárjában kezdte volna meg egy független thriller forgatását Mascots címmel, Mickey Rourke oldalán.