Németország beidézte az orosz nagykövetet, miután a berlini külügyminisztérium vádjai szerint Oroszország 2024 augusztusában kibertámadást hajtott végre a német légiforgalmi irányítás ellen, és megpróbálta befolyásolni a februári szövetségi választást is. A támadás hátterében a német hatóságok szerint a GRU, az orosz katonai hírszerzés áll, amely a Fancy Bear nevű hackercsoportot is mozgósította – írja a BBC.
Németország támadással vádolja Oroszországot
Németország súlyos vádakkal illette Oroszországot: a berlini külügy szerint a Kreml katonai hírszerzése 2024 augusztusában kibertámadást intézett a német légiforgalmi irányítás ellen, emellett megpróbálta befolyásolni a februári szövetségi választás kimenetelét. A német kormány felelősségre vonná Moszkvát a hibrid támadásért.
A német minisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy Moszkva a Storm 1516 nevű dezinformációs kampány révén igyekezett destabilizálni a német választásokat és befolyásolni az ország belügyeit, többek között a Zöld Párt vezető jelöltjére, Robert Habeckre és a CDU jelöltjére, Friedrich Merzre irányuló manipulációk révén.
Az egyik propagandavideóban egy állítólagos orvos jelent meg, aki azt állította, hogy Friedrich Merz évekkel ezelőtt súlyos pszichés problémák miatt állt kezelés alatt – írja a Spiegel. A Fancy Bear korábban már a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség adatait is kiszivárogtatta, és részt vett az amerikai Demokrata Pártot érintő 2016-os kibertámadásban is.
Nyugati hírszerzési források szerint a közelmúlt dróntámadásai, robbantási kísérletei és kritikus infrastruktúra elleni akciói nem véletlenszerű események, hanem egy tudatosan felépített műveletsor részei. A Financial Times értékelése alapján Moszkva hibrid fellépése már háborús logikát követő intenzitással zajlik, és olyan szintű eszkalációt jelent, amely közvetlen veszélyt hordoz Európa mindennapjaira és biztonságára nézve.
A portál részletes riportja szerint 2024–2025-ben példátlanul kiterjedt szabotázshullám söpört végig Európán. A biztonsági szolgálatok olyan eseteket vizsgáltak, mint logisztikai központokban felrobbanó DHL-csomagok, vonatok kisiklatása, bevásárlóközpontok tervezett felgyújtása, vízkészletek megmérgezésére tett kísérletek, stratégiai vasúti hidak és kábelek feltérképezése, drónok megjelenése NATO-országok légtereiben.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
