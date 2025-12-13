fancy bearNémetországOroszországPutyinGRUFriedrich Merzhibrid hadviseléskibertámadás

Németország támadással vádolja Oroszországot

Németország súlyos vádakkal illette Oroszországot: a berlini külügy szerint a Kreml katonai hírszerzése 2024 augusztusában kibertámadást intézett a német légiforgalmi irányítás ellen, emellett megpróbálta befolyásolni a februári szövetségi választás kimenetelét. A német kormány felelősségre vonná Moszkvát a hibrid támadásért.

András János
2025. 12. 13. 8:00
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: VLADIMIR SMIRNOV Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németország beidézte az orosz nagykövetet, miután a berlini külügyminisztérium vádjai szerint Oroszország 2024 augusztusában kibertámadást hajtott végre a német légiforgalmi irányítás ellen, és megpróbálta befolyásolni a februári szövetségi választást is. A támadás hátterében a német hatóságok szerint a GRU, az orosz katonai hírszerzés áll, amely a Fancy Bear nevű hackercsoportot is mozgósította – írja a BBC.

Németország kibertámadással vádolja Oroszországot – amelynek egyik célpontja Friedrich Merz volt
Németország kibertámadással vádolja Oroszországot, amelynek egyik célpontja Friedrich Merz volt (Fotó: DPA/Uwe Anspach)

A német minisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy Moszkva a Storm 1516 nevű dezinformációs kampány révén igyekezett destabilizálni a német választásokat és befolyásolni az ország belügyeit, többek között a Zöld Párt vezető jelöltjére, Robert Habeckre és a CDU jelöltjére, Friedrich Merzre irányuló manipulációk révén. 

Az egyik propagandavideóban egy állítólagos orvos jelent meg, aki azt állította, hogy Friedrich Merz évekkel ezelőtt súlyos pszichés problémák miatt állt kezelés alatt – írja a Spiegel. A Fancy Bear korábban már a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség adatait is kiszivárogtatta, és részt vett az amerikai Demokrata Pártot érintő 2016-os kibertámadásban is.

Nyugati hírszerzési források szerint a közelmúlt dróntámadásai, robbantási kísérletei és kritikus infrastruktúra elleni akciói nem véletlenszerű események, hanem egy tudatosan felépített műveletsor részei. A Financial Times értékelése alapján Moszkva hibrid fellépése már háborús logikát követő intenzitással zajlik, és olyan szintű eszkalációt jelent, amely közvetlen veszélyt hordoz Európa mindennapjaira és biztonságára nézve.

A portál részletes riportja szerint 2024–2025-ben példátlanul kiterjedt szabotázshullám söpört végig Európán. A biztonsági szolgálatok olyan eseteket vizsgáltak, mint logisztikai központokban felrobbanó DHL-csomagok, vonatok kisiklatása, bevásárlóközpontok tervezett felgyújtása, vízkészletek megmérgezésére tett kísérletek, stratégiai vasúti hidak és kábelek feltérképezése, drónok megjelenése NATO-országok légtereiben.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekháború

Robert C. Castel: Hogyan gyorsítja fel a fegyvernyugvás kilátása a harctéri összeomlást?

Robert C. Castel avatarja

Egy, az 1918-as németországihoz hasonló folyamat várható Ukrajnában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu