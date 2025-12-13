Németország támadással vádolja Oroszországot

Nyugati hírszerzési források szerint a közelmúlt dróntámadásai, robbantási kísérletei és kritikus infrastruktúra elleni akciói nem véletlenszerű események, hanem egy tudatosan felépített műveletsor részei. A Financial Times értékelése alapján Moszkva hibrid fellépése már háborús logikát követő intenzitással zajlik, és olyan szintű eszkalációt jelent, amely közvetlen veszélyt hordoz Európa mindennapjaira és biztonságára nézve.

A portál részletes riportja szerint 2024–2025-ben példátlanul kiterjedt szabotázshullám söpört végig Európán. A biztonsági szolgálatok olyan eseteket vizsgáltak, mint logisztikai központokban felrobbanó DHL-csomagok, vonatok kisiklatása, bevásárlóközpontok tervezett felgyújtása, vízkészletek megmérgezésére tett kísérletek, stratégiai vasúti hidak és kábelek feltérképezése, drónok megjelenése NATO-országok légtereiben.

