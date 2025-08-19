Ronaldo még az életben nem adta le a labdát ilyen helyzetben + videó

A szaúdi labdarúgást nem lehet félvállról venni, miként azt hosszú elemző anyagunkban is alátámasztottuk. Az is adalék, hogy a szaúdi Szuperkupát Hongkongban rendezik. Kicsit túlzásnak tűnik, hogy spanyol módira az eseményt négy csapat részvételével írják ki. A másik lényeges hasonlóság a kitelepülés, amire két ok is van. Egyrészt az Arab-félszigeten jelenleg a délutáni órákban minimum ötven fokot mérnek, másrészt a termék már annyira piacképes, hogy megéri átruccani Hongkongba.

Joao Felix köszöni meg Ronaldónak a gólpasszt. Az al-Nasszr bejutott a szaúdi Szuperkupa döntőjébe

Az elődöntőben az al-Nasszr–al-Ittihad mérkőzést persze telt ház előtt játszották, hiszen nem mindennap adatik meg, hogy valaki élőben láthassa Ronaldót. S CR7 kitett magáért.

Ronaldo passza döntött a szaúdi Szuperkupa elődöntőjében

Ronaldo 1-1-es állásnál, a 61. percben remek érzékkel ugrott ki a leshatáron, ahogy azt tőle már sokszor láttuk, majd tőle merőben szokatlanul ziccerben leadta a labdát Joao Felixnek, akinek csak az üres kapuba kellett gurítania.

🚨🇸🇦 GOAL | Al Nassr 2-1 Al Ittihad | Joao Felix



JOAO FELIX GIVES AL NASSR THE LEAD! CRISTIANO RONALDO WITH THE ASSIST!pic.twitter.com/OGnzaCgRX1 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 19, 2025

A bajnokságban harmadik al-Nasszrnek meg kellett szenvednie a 2-1-es győzelemért a bajnok ellen, hiszen az első gól szerzőjét, Sanio Manét a 25. percben kiállították.

A másik ágon az al-Ahli az al-Kadiszijjával játszik szerdán. Érdekesség, hogy az ezüstérmes al-Hilal nem szerepel a tornán, mert részt vett a klubvilágbajnokságon.