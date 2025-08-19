Al-NasszrRonaldóJoao FelixnekSzuperkupa

Ronaldo még az életben nem adta le a labdát ilyen helyzetben + videó

Az al-Nasszr 2-1-re legyőzte az al-Ittihadot és bejutott a Hongkongban zajló szaúdi Szuperkupa döntőjébe. Ronaldo 1-1-nél olyan önzetlen gólpasszt adott Joao Felixnek, mint még a pályafutása során soha.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 16:29
Cristiano Ronaldo újabb siker küszöbén az al-Nasszr együttesével Fotó: MOHAMMED SAAD Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szaúdi labdarúgást nem lehet félvállról venni, miként azt hosszú elemző anyagunkban is alátámasztottuk. Az is adalék, hogy a szaúdi Szuperkupát Hongkongban rendezik. Kicsit túlzásnak tűnik, hogy spanyol módira az eseményt négy csapat részvételével írják ki. A másik lényeges hasonlóság a kitelepülés, amire két ok is van. Egyrészt az Arab-félszigeten jelenleg a délutáni órákban minimum ötven fokot mérnek, másrészt a termék már annyira piacképes, hogy megéri átruccani Hongkongba.

Joao Felix köszöni meg Ronaldónak a gólpasszt. Az al-Nasszr bejutott a szaúdi Szuperkupa döntőjébe
Joao Felix köszöni meg Ronaldónak a gólpasszt. Az al-Nasszr bejutott a szaúdi Szuperkupa döntőjébe 

Az elődöntőben az al-Nasszr–al-Ittihad mérkőzést persze telt ház előtt játszották, hiszen nem mindennap adatik meg, hogy valaki élőben láthassa Ronaldót. S CR7 kitett magáért.

Ronaldo passza döntött a szaúdi Szuperkupa elődöntőjében

Ronaldo 1-1-es állásnál, a 61. percben remek érzékkel ugrott ki a leshatáron, ahogy azt tőle már sokszor láttuk, majd tőle merőben szokatlanul ziccerben leadta a labdát Joao Felixnek, akinek csak az üres kapuba kellett gurítania.

A bajnokságban harmadik al-Nasszrnek meg kellett szenvednie a 2-1-es győzelemért a bajnok ellen, hiszen az első gól szerzőjét, Sanio Manét a 25. percben kiállították.

A másik ágon az al-Ahli az al-Kadiszijjával játszik szerdán. Érdekesség, hogy az ezüstérmes al-Hilal nem szerepel a tornán, mert részt vett a klubvilágbajnokságon.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFehér Ház

A Fehér Házban

Bayer Zsolt avatarja

A diri behívatta az irodába a rossz és hülye gyerekeket…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.