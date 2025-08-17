A futurisztikus szaúdi projekt, amivel Ronaldo trónját veszik célba

Az elmúlt két-három évben Szaúd-Arábia futballja olyan fejlődési pályára állt, amilyet korábban talán csak Kína próbált meg – ám a sivatagi királyság jóval nagyobb pénzügyi tartalékokkal, szervezettebb megközelítéssel és hosszabb távú tervvel dolgozik. A szaúdi liga értéke rakétaként emelkedik, a stadionok és sportkomplexumok országszerte megújulnak, miközben új létesítmények építése is gőzerővel zajlik. A legnagyobb cél egy pillanatig sem volt titok: a 2034-es labdarúgó-világbajnokság megrendezése. A jogot már megszerezték, így immár kézzelfogható ok áll minden döntés mögött. A következő években mindent ennek a célkitűzésnek rendelnek alá, és láthatóan minden fronton tesznek is érte. Ennek egyik eleme, hogy az épülő futurisztikus város, Neom futballcsapata immár az első ligában szerepel.
A változás mögött ott áll a Public Investment Fund (PIF), a királyság állami befektetési alapja, amely az utóbbi években nem csupán a hazai klubok költségvetését hizlalta, hanem a sportág teljes infrastruktúrájába is milliárdokat pumpált. A PIF tulajdonában jelenleg négy szaúdi klub áll – az al-Ittihad, az al-Nasszr, az al-Hilal és az al-Ahli –, amelyek költségvetése és átigazolási mozgástere messze meghaladja a bajnokság többi csapatáét. Ez a kettősség a költésekben és az eredményekben is egyre látványosabban megmutatkozik. A PIF célja világos: a Szaúd-Arábia imázsát és gazdaságát újraformáló Saudi Vision 2030 stratégia részeként a futballt is a nemzetközi figyelem középpontjába állítani. A szaúdiak narratívája szerint ez nem pusztán marketingfogás – meggyőződésük, hogy nem csupán pénzt öntenek a sportágba, hanem hosszú távon is fenntartható, sikeres futballkultúrát építenek. A látványos átigazolások mögött így egy, a politikai és gazdasági célokkal összefonódó, tudatos fejlesztési program áll.
A lavina elindítója: Cristiano Ronaldo
A Saudi Vision 2030 stratégia és a mögötte álló PIF 2021-ben elfogadott ötéves terve hatalmas forrásokat irányzott elő a sport, azon belül is a labdarúgás fejlesztésére: stadionrekonstrukciók, infrastrukturális beruházások, a liga nemzetközi láthatóságának növelése, sőt a Newcastle United felvásárlása is ennek része volt. 2023-ra a PIF már átvette a helyi futballt meghatározó négy klub irányítását, és ezzel megteremtette a világsztárok megszerzéséhez szükséges pénzügyi és szervezeti alapokat.