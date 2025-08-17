A futurisztikus szaúdi projekt, amivel Ronaldo trónját veszik célba

Az elmúlt két-három évben Szaúd-Arábia futballja olyan fejlődési pályára állt, amilyet korábban talán csak Kína próbált meg – ám a sivatagi királyság jóval nagyobb pénzügyi tartalékokkal, szervezettebb megközelítéssel és hosszabb távú tervvel dolgozik. A szaúdi liga értéke rakétaként emelkedik, a stadionok és sportkomplexumok országszerte megújulnak, miközben új létesítmények építése is gőzerővel zajlik. A legnagyobb cél egy pillanatig sem volt titok: a 2034-es labdarúgó-világbajnokság megrendezése. A jogot már megszerezték, így immár kézzelfogható ok áll minden döntés mögött. A következő években mindent ennek a célkitűzésnek rendelnek alá, és láthatóan minden fronton tesznek is érte. Ennek egyik eleme, hogy az épülő futurisztikus város, Neom futballcsapata immár az első ligában szerepel.

Az épülő futurisztikus szaúdi város, Neom, a 2034-es labdarúgó-világbajnokság egyik otthona lehet FAYEZ NURELDINE/AFP

A változás mögött ott áll a Public Investment Fund (PIF), a királyság állami befektetési alapja, amely az utóbbi években nem csupán a hazai klubok költségvetését hizlalta, hanem a sportág teljes infrastruktúrájába is milliárdokat pumpált. A PIF tulajdonában jelenleg négy szaúdi klub áll – az al-Ittihad, az al-Nasszr, az al-Hilal és az al-Ahli –, amelyek költségvetése és átigazolási mozgástere messze meghaladja a bajnokság többi csapatáét. Ez a kettősség a költésekben és az eredményekben is egyre látványosabban megmutatkozik. A PIF célja világos: a Szaúd-Arábia imázsát és gazdaságát újraformáló Saudi Vision 2030 stratégia részeként a futballt is a nemzetközi figyelem középpontjába állítani. A szaúdiak narratívája szerint ez nem pusztán marketingfogás – meggyőződésük, hogy nem csupán pénzt öntenek a sportágba, hanem hosszú távon is fenntartható, sikeres futballkultúrát építenek. A látványos átigazolások mögött így egy, a politikai és gazdasági célokkal összefonódó, tudatos fejlesztési program áll.

A lavina elindítója: Cristiano Ronaldo

A Saudi Vision 2030 stratégia és a mögötte álló PIF 2021-ben elfogadott ötéves terve hatalmas forrásokat irányzott elő a sport, azon belül is a labdarúgás fejlesztésére: stadionrekonstrukciók, infrastrukturális beruházások, a liga nemzetközi láthatóságának növelése, sőt a Newcastle United felvásárlása is ennek része volt. 2023-ra a PIF már átvette a helyi futballt meghatározó négy klub irányítását, és ezzel megteremtette a világsztárok megszerzéséhez szükséges pénzügyi és szervezeti alapokat.