A futurisztikus szaúdi projekt, amivel Ronaldo trónját veszik célba

A Szaúd-Arábiát formáló gigantikus sport- és városfejlesztési hullám közepén egy különös klub története rajzolódik ki: a futurisztikus Neom városát jelképező, korábban ismeretlen Neom SC friss élvonalbeli újoncként a Pro Liga egyik legambiciózusabb projektjének számít. Miközben a PIF-támogatott óriások uralják a hazai mezőnyt, ez a kezdeményezés az ázsiai futball térképének új erőközpontját akarja felépíteni.

2025. 08. 17.
Látványterven már létezik a Neom SC új stadionja Fotó: FAYEZ NURELDINE Forrás: AFP
Az elmúlt két-három évben Szaúd-Arábia futballja olyan fejlődési pályára állt, amilyet korábban talán csak Kína próbált meg – ám a sivatagi királyság jóval nagyobb pénzügyi tartalékokkal, szervezettebb megközelítéssel és hosszabb távú tervvel dolgozik. A szaúdi liga értéke rakétaként emelkedik, a stadionok és sportkomplexumok országszerte megújulnak, miközben új létesítmények építése is gőzerővel zajlik. A legnagyobb cél egy pillanatig sem volt titok: a 2034-es labdarúgó-világbajnokság megrendezése. A jogot már megszerezték, így immár kézzelfogható ok áll minden döntés mögött. A következő években mindent ennek a célkitűzésnek rendelnek alá, és láthatóan minden fronton tesznek is érte. Ennek egyik eleme, hogy az épülő futurisztikus város, Neom futballcsapata immár az első ligában szerepel.

Az épülő futurisztikus szaúdi város, Neom, a 2034-es labdarúgó-világbajnokság egyik otthona lehet
Az épülő futurisztikus szaúdi város, Neom, a 2034-es labdarúgó-világbajnokság egyik otthona lehet FAYEZ NURELDINE/AFP

A változás mögött ott áll a Public Investment Fund (PIF), a királyság állami befektetési alapja, amely az utóbbi években nem csupán a hazai klubok költségvetését hizlalta, hanem a sportág teljes infrastruktúrájába is milliárdokat pumpált. A PIF tulajdonában jelenleg négy szaúdi klub áll – az al-Ittihad, az al-Nasszr, az al-Hilal és az al-Ahli –, amelyek költségvetése és átigazolási mozgástere messze meghaladja a bajnokság többi csapatáét. Ez a kettősség a költésekben és az eredményekben is egyre látványosabban megmutatkozik. A PIF célja világos: a Szaúd-Arábia imázsát és gazdaságát újraformáló Saudi Vision 2030 stratégia részeként a futballt is a nemzetközi figyelem középpontjába állítani. A szaúdiak narratívája szerint ez nem pusztán marketingfogás – meggyőződésük, hogy nem csupán pénzt öntenek a sportágba, hanem hosszú távon is fenntartható, sikeres futballkultúrát építenek. A látványos átigazolások mögött így egy, a politikai és gazdasági célokkal összefonódó, tudatos fejlesztési program áll.

A lavina elindítója: Cristiano Ronaldo

A Saudi Vision 2030 stratégia és a mögötte álló PIF 2021-ben elfogadott ötéves terve hatalmas forrásokat irányzott elő a sport, azon belül is a labdarúgás fejlesztésére: stadionrekonstrukciók, infrastrukturális beruházások, a liga nemzetközi láthatóságának növelése, sőt a Newcastle United felvásárlása is ennek része volt. 2023-ra a PIF már átvette a helyi futballt meghatározó négy klub irányítását, és ezzel megteremtette a világsztárok megszerzéséhez szükséges pénzügyi és szervezeti alapokat.

Ezzel egybevágóan 2023 januárjában Cristiano Ronaldo az al-Nasszr játékosa lett. Ez a transzfer nem pusztán sportszakmai, hanem globális kommunikációs robbanás volt: a szaúdi liga a nemzetközi címlapokra került, a közösségi médiában rekordeléréseket produkált, a következő szezonra a közvetítési jogok értéke pedig az egekbe szökött. A portugál aranylabdás érkezése után sorban igazoltak a Közel-Keletre a további világsztárok, engedve a jelentős fizetések csábításának.

This handout picture released by Al-Nassr Football Club on June 26, 2025, shows the Portuguese forward Cristiano Ronaldo (L) posing for a picture club chairman Abdullah Al-Majid after signing a new deal with the Saudi club at the Shebara resort in the Saudi Red Sea town of Umm Lajj. Ronaldo inked a two-year extension with Saudi Arabia's Al Nassr, the club announced on June 26, following months of speculation over which team he would sign for next season. (Photo by Al Nassr Football Club / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO /AL NASSR FOOTBALL CLUB" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Cristiano Ronaldo igazolása az al-Nasszr együtteséhez indította el a lavinát Fotó: Al Nassr Football Club

A hatás kettős volt: egyrészt a Pro Liga sportértéke látványosan nőtt, másrészt az európai átigazolási piac erőviszonyai is megváltoztak. A PIF által feltőkésített klubok feltűnése a transzferpiacon nem csupán belső erőviszonyokat rajzolt át: ez a „felvásárlóhullám” felszabadította az európai keretekben a helyet, és egyetlen bajnokság berobbanása révén alapjaiban formálta át az átigazolási piacot, amelynek hatása a nemzetközi futball egészére kiterjedt.

A Ronaldo-transzfer így nemcsak a Saudi Vision 2030 futballprojektjének szimbóluma lett, hanem annak a pillanata is, amikor a szaúdi liga végérvényesen belépett a globális futball térképének középpontjába – immár a sportdiplomácia és a gazdasági befolyásszerzés eszközeként is.

Nemzetközi eredmények – a királyság üzenete

A szaúdi klubok korábban is képesek voltak időnként komoly eredményeket elérni az ázsiai porondon. Az al-Hilal a 2010-es évek második felére már egyértelműen topklubbá nőtte ki magát a kontinensen, s ez is hozzájárult ahhoz, hogy a tartós nemzetközi jelenlét érdekében a PIF több klubot is felemeljen. Az állami befektetési alap belépése valódi áttörést jelentett: a forrásbőség és a célzott erősítések révén immár évről évre számolni kell a királyság csapataival. Az elmúlt években a szaúdi klubfutball nemcsak a régióban, hanem a világszinten is elkezdte felépíteni azt a konzisztens eredménylistát, amelyre a projekt hosszú távon alapozhat.

Az al-Hilal 2023-ban a klubvilágbajnokság döntőjébe jutott, ahol a Real Madrid bizonyult jobbnak a közel sem kiemelkedő sztárokkal felálló együttessel szemben, de a szaúdi csapat teljesítménye így is hatalmas elismerést váltott ki.

Az ázsiai Bajnokok Ligája 2024–2025-ös kiírásában három szaúdi csapat indult el és mindhárom eljutott az elődöntőig. Végül az al-Ahli meg is nyerte a sorozatot, és ezzel ismét bebizonyosodott: a szaúdi futball ma már nemcsak pénzügyi, hanem sportszakmai szempontból is versenyképes Ázsiában.

A világszintű elismerést az al-Hilal hozta meg a közel-keleti ország labdarúgásának, miután a 2025-ös, újjáformált klubvilágbajnokságon döntetlent játszott a Real Madriddal és a nyolcaddöntőben búcsúztatta a Manchester Cityt.

Neom – a jövő városa és a jelen futballja 

A Neom-projekt a szaúdi fejlesztési láz egyik legambiciózusabb vállalkozása. Mohammed bin Szalmán koronaherceg futurisztikus városépítése a Saudi Vision 2030 zászlóshajója: a Vörös-tenger partján, teljesen megújuló energiával működő, mesterséges intelligencia vezérelte smart city épül, legismertebb elemével, a „The Line”-nal – egy több száz kilométer hosszú, keskeny, tükörfalú várossávval. A város 2034-re részben, a 2040-es évekre teljesen elkészül, és a tervek szerint a 2034-es világbajnokság egyik helyszíne lesz, 46 ezres stadionnal, melynek építése 2027-ben kezdődik.

A projekt költségei és technológiai kihívásai miatt kapott kritikákat, de a Neom továbbra is a modernizációs vízió szimbóluma – ebben pedig a futball is helyet kap. A koronaherceg által 2023-ban felvásárolt, új arculattal és célokkal ellátott Neom SC-t 1965-ben esz-Szukúr néven alapítottak. Korábban nem volt tényező a helyi labdarúgásban, de idén feljutott a szaúdi Pro Ligába, hazai meccseit azonban egyelőre Tabúkban, 110 kilométerre a leendő otthonától játssza.

Ettől függetlenül a klub ambíciói hatalmasok, és ezt alátámasztandó komoly múlttal rendelkező európai szakembereket csábítottak már el. A görög Kiriakosz Durekasz tavaly nyáron lett a klub sportigazgatója, miután 25 évig dolgozott az Olimpiakosznál különféle vezetői pozíciókban, majd a Nottingham Forest igazgatójaként is jelentős sikereket ért el, például a klub Premier League-be jutását. A kispadra néhány hete a korábbi francia bajnok vezetőedző, Christophe Galtier ül le, s vele együtt a francia piacot célozta meg a klub játékospolitikai szempontból is. Olyan ismert, tapasztalt futballisták csatlakoztak a kerethez, mint Alexandre Lacazette vagy Said Benrahma, miközben Marcin Bulka, Nathan Zézé vagy épp Amadou Koné megszerzése azt is jelzi, hogy nem csak a kiöregedőben lévő sztárokra vetül a csapat figyelme.

A Neom SC története jól példázza, miként emelte fel a PIF vezérelte befektetési hullám azokat a klubokat is, amelyek korábban ismeretlenek voltak a nemzetközi porondon. A jelenlegi állapotok ismeretében a szaúdi klubfutball felemelkedése nem múló fellángolás, hanem egy kontinentális szinten új helyzetet teremtő jelenség. Bár a PIF-támogatott klubok elképesztő pénzügyi erejével jelenleg egyetlen hazai rivális sem tudja felvenni a versenyt, a Neom SC lehet az egyik első olyan szaúdi csapat, amely a jövőben képes lehet megtörni ezt a dominanciát.

Ambícióik nem korlátozódnak a Pro Ligában való stabil szereplésre: céljuk, hogy az ázsiai klubfutball új erőközpontjává váljanak, versenyre kelve a kontinens más elitcsapataival – Japántól Dél-Koreán és Kataron át egészen Iránig. A projekt mögött álló infrastruktúra-fejlesztés, sportpolitikai támogatás és anyagi háttér arra utal, hogy a királyság hosszú távra tervez. A 2034-es világbajnokság felé vezető úton a sivatag mélyén nemcsak egy futurisztikus város épül, hanem egy olyan futballbástya is, amely átírhatja az egész kontinens erőviszonyait.

Virtuális stadiontúra a Neom SC-nél:

 

