Két lépésre a bravúrtól, amire még a magyar pólósok sem voltak soha képesek

A magyar női vízilabda-válogatott 2012 óta az összes olimpiai, vb- és Eb-elődöntőt, negyeddöntőt, vagy éppen bronzmeccset elveszítette a spanyolok ellen, most viszont a Világkupa-elődöntő után a vb-n is összejött a siker, ráadásul nem is akárhogyan: Keszthelyi Ritáék három negyed után már nyolc góllal vezettek, a végén valószínűleg az sem zavarta a mieinket, hogy végül be kellett érniük a hatgólos diadallal.

A magyar női vízilabda-válogatott gálázva nyert a spanyolok ellen (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI Fotószerkesztõség)

Minden vízilabda ugyanolyan

Cseh Sándor, a válogatott szövetségi kapitánya szerint az elmúlt időszakban minden egyes edzésen az olyan mérkőzésekre készült az együttes, mint a hétfői, spanyolok elleni világbajnoki elődöntő, vagy a görögök ellen szerdán sorra kerülő finálé.

– Az elmúlt fél évben ez nagyon sokszor elhangzott nálunk, egy átlagos hétközi kétkaput is olyan feltételekkel játszunk, hogy ugyanaz az elvárás tulajdonképpen, mintha egy elődöntőt vagy egy döntőt játszanánk. Az edzések mindig azt célozzák, hogy ilyenkor ne kelljen valami mást csinálni – nyilatkozott kedden az MTI-nek Cseh Sándor a csapat szingapúri szálláshelyén.

– A tegnap este és a ma délelőtt az örömé és a pihenésé volt, a ma délutáni edzésen a játékosok fizikai állapotával és a koncentrációval fogunk foglalkozni, este pedig már a görögökre készülünk. Holnap aztán mindent úgy kell tenni, mint eddig – mondta kedden Cseh Sándor, aki szerint a görögök elleni fináléban nem lehet majd igazán nagy horderejű taktikai újításra számítani a riválistól, viszont arra igen, hogy olyan apróságokon változtathatnak majd, ami egy átlagos néző számára talán fel sem tűnhet.

A szövetségi kapitány szerint két egyforma erősségű csapat találkozik a fináléban, a görögök számára előny, hogy a válogatottból kilencen játszanak az Olimpiakoszban, így rendkívül összeszokott a gárda.

A görögöknél érdemes megemlíteni, hogy az elődöntőben 14-10-re legyőzték az amerikaiakat, ráadásul előtte az olimpiai ezüstérmes ausztrálokat is felülmúlták. A magyar válogatottal a torna első meccsén találkoztak, akkor a mieink 10-9-re nyertek egy rengeteg hullámvölggyel tarkított szoros meccsen – most a hiba várhatóan egyik oldalon sem fér bele.

Cseh Sándor is tudja, női pólósainknak nem lesz könnyű dolga a görögök ellen (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI Fotószerkesztõség)

Az olimpiai bajnok spanyolok ellen 15-9-re megnyert elődöntő egyik legjobbja Leimeter Dóra volt, aki góljai mellett káprázatos védekezéssel, rengeteg blokkal segítette társait.

– Egy ilyen mérkőzésen a taktika már kevésbé fontos, inkább az akarat vagy a szív fog dönteni – mondta a fináléról Leimeter, akinek a 2022-es és a tavalyi után a szerdai lesz a harmadik világbajnoki döntője, és első sikerére hajt. – Ezen a világbajnokságon egyáltalán nem érzem a stresszt a csapaton, minden mérkőzésre úgy készülünk, mintha csak egymás között kétkapuznánk a Margitszigeten. Cseh Sándornak teljesen más a felfogása, mint a korábbi edzőinknek, ez a fiataloknak is nagyon sokat segít – fogalmazott Leimeter, aki szerint a görögök elleni összecsapás sem lesz könnyebb, mint az amerikaiak elleni legutóbbi két vb-döntő.

Történelmet akarnak írni

A női válogatott sorozatban másodszor, története során hatodszor játszhat világbajnoki döntőt. Külön motivációt jelenthet, hogy a 2005-ös, montreali vb óta először fordul elő, hogy mindkét nemben sikerült a fináléba jutás: húsz évvel ezelőtt a nők az Egyesült Államok hosszabbítás utáni legyőzésével értek fel a csúcsra, a férfiak viszont kikaptak a nagy rivális Szerbia-Montenegrótól, amely abban a formájában az utolsó világbajnoki aranyérmét szerezte.

Olyan még sohasem történt, hogy mindkét nemben ugyanaz a nemzet legyen a világbajnok – reményeink szerint ez a sorozat a szingapúri torna végén megszakad...

A Magyarország–Görögország finálét szerdán, közép-európai idő szerint 15.35-től rendezik.