Kattogott a traffipax, csak úgy repkedtek a gyorshajtási bírságok

Több mint 22 ezer gyorshajtót szűrt ki egy hét alatt a rendőrség augusztus 4-e és 10-e között a Roadpol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egyhetes országos akciójának keretében – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

Mint arról beszámoltak, az ellenőrzés során 22 487 gyorshajtót szűrtek ki,

egy kisbusz rendszámtáblája mögött tiltott lézerblokkolót találtak a rendőrök,

illetve a hatóságoknak egy lopott sportautót is sikerült visszajuttatniuk az eredeti gazdájához.