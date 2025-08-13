traffipaxakcióRendőrségROADPOL Operational GroupkisbuszOrszágos Rendőr-főkapitányságrendszámtáblasportautóbírság

Kattogott a traffipax, csak úgy repkedtek a gyorshajtási bírságok

Rendszámtábla mögé rejtett lézerblokkolót is találtak a rendőrök.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 08. 13. 20:08
Több mint 22 ezer gyorshajtót szűrt ki egy hét alatt a rendőrség augusztus 4-e és 10-e között a Roadpol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egyhetes országos akciójának keretében – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Mihádák Zoltán / MTI 

 Mint arról beszámoltak, az ellenőrzés során 22 487 gyorshajtót szűrtek ki, 

egy kisbusz rendszámtáblája mögött tiltott lézerblokkolót találtak a rendőrök, 

illetve a hatóságoknak egy lopott sportautót is sikerült visszajuttatniuk az eredeti gazdájához.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Rendőrség)

 

 

 

 

