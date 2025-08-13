Halálos baleset a benzinkúton: kiderült, hogy ki volt az áldozat és mi történt vele

Halálos szerencsétlenség történt szerdán kora reggel Előszálláson, a helyi benzinkúton. A Fejér vármegyei település töltőállomásán váratlanul elgurult egy jármű, ami egy ott tartózkodó személy halálát okozta, ugyanis a kiérkező mentők már hiába küzdöttek az áldozat életéért – írta meg a Magyar Nemzet az Origó.hu és a Feol.hu nyomán.

Húszas évei elején járó férfi vesztette életét egy benzinkúton, miután agyonnyomta saját teherautója. Képünk csupán illusztráció

Fotó: Takács József

Fiatal férfi halt meg a benzinkúton

A Fejér vármegyei portál kérdésekkel fordult a hatóságokhoz és a mentőszolgálathoz az ügy kapcsán. Kiderült: egy húszas évei elején járó fiatalember vesztette életét a tragédiában. „A helyszínen a bajtársak egy férfi halálának tényét állapították meg” – írta az Országos Mentőszolgálat. A rendőrség is válaszolt a Feol.hu kérdéseire. Mint írták, augusztus 13-án, nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy

Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő állomáson egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt.

A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem rögzítette a megfelelő módon járművét, aminek következtében az gurulni kezdett és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta.

A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.