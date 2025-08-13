Előszállásáldozatbenzinkútelgurultteherautósofőrhalál

Halálos baleset a benzinkúton: kiderült, hogy ki volt az áldozat és mi történt vele

Súlyos tragédia történt szerdán kora reggel a Fejér vármegyei Előszálláson. Egy fiatal férfi nem a megfelelő módon rögzítette járművét a kiszállás előtt a helyi benzinkúton, emiatt a jármű elgurult és agyonnyomta.

Munkatársunktól
2025. 08. 13. 17:46
Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Halálos szerencsétlenség történt szerdán kora reggel Előszálláson, a helyi benzinkúton. A Fejér vármegyei település töltőállomásán váratlanul elgurult egy jármű, ami egy ott tartózkodó személy halálát okozta, ugyanis a kiérkező mentők már hiába küzdöttek az áldozat életéért – írta meg a Magyar Nemzet az Origó.hu és a Feol.hu nyomán.

20250717 MiskolcBenzinkút Tankolás , Húszas évei elején járó férfi vesztette életét egy benzinkúton, miután agyonnyomta saját teherautója.Fotó: Takács József TJÉszak-Magyarország EM
Húszas évei elején járó férfi vesztette életét egy benzinkúton, miután agyonnyomta saját teherautója. Képünk csupán illusztráció
Fotó: Takács József

Fiatal férfi halt meg a benzinkúton

A Fejér vármegyei portál kérdésekkel fordult a hatóságokhoz és a mentőszolgálathoz az ügy kapcsán. Kiderült: egy húszas évei elején járó fiatalember vesztette életét a tragédiában. „A helyszínen a bajtársak egy férfi halálának tényét állapították meg” – írta az Országos Mentőszolgálat. A rendőrség is válaszolt a Feol.hu kérdéseire. Mint írták, augusztus 13-án, nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy 

Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő állomáson egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem rögzítette a megfelelő módon járművét, aminek következtében az gurulni kezdett és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta. 

A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán

Nevet és bizonyítékot!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.