Tíz olimpiai bajnok próbálta megállítani a magyar válogatottat, drámai meccs lett belőle

Összesen 10 olimpiai bajnok játékossal, köztük több jelenleg vagy korábban Magyarországon játszó pólóssal állt ki Szerbia a vb-elődöntőre, miközben nálunk már nincs ötkarikás aranyérmes a játékosok között. Férfi-vízilabdaválogatottunk ugyanakkor 8 világbajnokot vetett be a 2023-as csapatból, azért nem kilencet, mert Jansik Szilárd szemsérülése miatt a lelátóra kényszerült.

Vámos Márton és a magyar vízilabda-válogatott remekül kezdett Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Világszínvonalú vízilabda

Fontos lesz a gyorsaság és az állóképesség, valamint Mandics, Csuk, Jaksics kiszedése a játékból

− adta ki a jelszót az M4Sport felvezető műsorában Varga Zsolt, aki bízott benne, ha beleteszik a hatalmas munkát a játékosaink, meglesz a lehetőségünk a győzelemre a végjátékban. Szövetségi kapitányunk egyúttal reagált is a szerbek azon célkitűzésére, hogy Vámos Mártont és Manhercz Krisztiánt hatástalanítsák. Ehhez képest a kétszeres vb-győztes Vámos nyitotta a gólok sorát úgy, hogy ketten is próbálták blokkolni (1-0). Azonnal válaszoltak Jaksicsék, az ex-fradista közelről tette Csoma Kristóf kapujába a labdát emberelőnyben. A kilenc jelenlegi magyar FTC-játékos közül Fekete Gergő talált Filipovics hóna alatt a kapuba, válaszul a kapufa tövétől Djordje Lazics egyenlített (2-2) .

Záporoztak a kiállítások és a gólok. Manhercz Krisztián átlövésből, Vismeg elképesztő védekezése után a leforduló Nagy Ákos megúszva talált be, Fekete Gergő középről - megint kar alá pattintva - a második gólját szerezte, hárommal vezettünk (5-2).

A klubszinten a Ferencvárost erősítő, háromszoros olimpiai bajnok Dusan Mandics elégelte meg a dolgot, s lőtt a rövid sarokba, de a negyed legszebb gólja Nagy Ákos nevéhez fűződik, az alapvonaltól lepte meg 21 éves balkezesünk a szerbeket (6-3).

Manhercz Krisztián és vízilabda-válogatottunk sokszor kényszerült emberhátrányos védekezésre Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Fordítottak a szerbek

A második negyedet úgy kezdték Martinovicsék, hogy a negyedik és az ötödik emberelőnyüket is gólra váltották (6-5). Mielőtt vérszemet kapott volna Uros Sztevanovics a védekezését szigorúbbá és hatékonyabbá tevő együttese, egy szem klasszikus centerünk, Kovács Péter néhány centiről behúzta Nagy Ákos passzát a szerb kapuba (7-5). Csoma Kristóf érezte az irányt, de nem tudta kivédeni Mandics büntetőjét, időkérést követően Lazics közelről kiegyenlített (7-7).

Támadásban elakadtunk, elbizonytalanodtak a lövőink, egyre többször blokkolt az ellenfél. A kettős emberelőnyt kihasználó Jaksics révén átvette a vezetést Szerbia (7-8).

Csapatkapitányunk, Manhercz Krisztián vállalkozott, és pörkölt be egy bombagólt fej fölé, 8-8-cal zárult az első félidő.

Hátrányos védekezésre kárhoztatva

Fekete Gergő érezte, hogy neki is érdemes lőnie, harmadik kísérlete is utat talált a kapuba, viszont jobbról jobb kézzel Viktor Rasovics bravúrosan csempészte Csoma kapujába a labdát (9-9). Angyal Dániel is éles szögből szerzett gólt, lövés közben meglökték a könyökét, így lett szép ejtés belőle (10-9).

Nem találtuk meg az ellenszerét a szerbek emberelőnyös támadásait, a 15.-ból a 9. fórjukat Jaksics pöcizte be, legalább a lövéseink sikerültek, így Burián Gergelyé is (11-10).

Varga Zsolt jó ütemű időkérése után mi is remekül megjátszottunk egy 6 az 5 elleni akciót, Manhercz fejezte be (12-10). Mielőtt szusszanhattunk volna, kaptak egy újabb kettős emberelőnyt, Sztrahinja Rasovicsra játszották ki ezt is óramű pontossággal (12-11). Manhercz büntetőből saját maga negyedik, Magyarország 13. gólját érte el már a szerb cserekapus, Lazar Dobozanovval szemben. Csuk kapufája után Vigvári Vince lefordult, belőtte, de videózást kértek a szerbek. A challenge-kísérlet elbukott, érvényes lett a gólunk, 14-11-re vezettünk!

Mandics ötméteresére a negyedszer villanó Fekete Gergő éles szögből felelt, a dudaszó előtt Nagy Ákos négy gólosra növelte az előnyünket (16-12).

Fekete Gergőék elhomályosították Dusan Mandicsékat Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Mandics begőzölt

Angyal Dániel bődületes átlövéssel sokkolta a visszatérő Filipovics kapust (17-12), Mandics dühből válaszolt, de egyre frusztráltabbá vált. Megmutattuk, hogy mi is tudunk jól játszani előnyben, Burián már a 18. gólunkat simította be (18-13).

Öttel vezettünk, de sorra pontozódtak ki a magyar játékosok.

Mandics egyéni játékra váltva duplázott, másodszor a kapunak háttal csavarta be (18-15). Három perc maradt hátra, Martinovics lécről levágódó labdája videózást követően gólt ítéltek (18-16), Milos Csuk kilőtte a jobb felső sarkot, egy gólra olvadt az előnyünk szűk két perccel a vége előtt (18-17).

Emberelőnybe kerültünk, Varga Zsolt időt kér, Vigvári Vendel középről bezúdította, gyakorlatilag lezárta a meccset (19-17).

Csuk labdája bevánszorgott a magyar kapuba, maradt 25 másodperc. Angyal elúszkált és birkózott a labdával, lepörgette az órát.

A magyar férfi-vízilabdaválogatott 19-18-ra legyőzte Szerbiát, és bejutott a világbajnokság döntőjébe.

A csütörtöki (15.35, tv.: M4) fináléban Spanyolország lesz az ellenfél, amely ötméteresekkel jutott túl Görögországon.