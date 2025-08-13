dílerveszélyTéglásy KristófSkóciábanheroinfentanil

Telnek a temetők Skóciában, mutatjuk, mi az oka

A drogtúladagolások miatt telnek a skóciai temetők, miközben a bíróságok százszámra engedik szabadon a dílereket – közölte Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint a szakember hangsúlyozta, a pénzbírság sokszor aprópénz egy jól menő dílernek, hiszen egyetlen nap alatt megkeresheti annak a többszörösét. Ha ma nem állítják meg ezt az önfeladást, holnap már egész városrészek kerülhetnek a kábítószer-bűnözés uralma alá – idézte a skót médiát a stratégiai igazgató.

Munkatársunktól
Forrás: Drogkutató Intézet2025. 08. 13. 19:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A számok önmagukért beszélnek, és lesújtó a kép, amit festenek. Tavaly 1065 ember halt meg drogtúladagolásban Skóciában, ami a legsúlyosabb adat egész Európában” – mutatott rá Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. 

Skóciában győzött a liberalizmus, ezért arat a halál (Forrás: MTI/BRFK)

Mint írta, 

miközben a temetők telnek, a bíróságok százszámra engedik szabadon azokat, akik ezt a pusztítást az utcára öntik. 

A kábítószer-kereskedők egy része mindössze 499 fontos (nem egész 250 ezer forintos) átlagbírsággal „bűnhődik” – kevesebbel, mint amennyit egy hétvégi városi vacsora kóstál egy középkategóriás étteremben. Az üzenet világos: bűnözni Skóciában kifizetődő – fogalmazott a szakértő.

Nevetséges büntetési tételek

Felidézte: rendőrségi adatok szerint 2022 és 2023 között 1 489 drogdíler ellen indult eljárás, de csak kevesebb, mint harmaduk került börtönbe. A többiek közmunkával vagy pénzbírsággal megúszták, ráadásul

a pénzbírság sokszor aprópénz egy jól menő dílernek, hiszen egyetlen nap alatt megkeresheti annak a többszörösét. 

Ez nem igazságszolgáltatás, hanem meghívó a folytatáshoz – állította a stratégiai igazgató.

Téglásy Kristóf szerint a skót utcákon ma már nem a „régi” heroin a fő veszély, hanem annak ipari erősségű, szennyezett változatai: a fentanil, a nitazének, sőt, a citromsav-keverékek teszik teljesen kiszámíthatatlanná a hatást. A skót közegészségügy adataiból kiolvasható: már előfordult, hogy a túladagolt áldozatot 13 adag naloxonnal lehetett csak visszahozni az életbe. Ez nem pusztán közegészségügyi kérdés, hanem háború a közösség, a családok, a skót társadalom ellen – vélekedett a szakértő.

A bíróságok a dílerek oldalára álltak?

A tragédiák mögött arcok és nevek állnak. Linda McVean, aki fiát vesztette el túladagolásban, így fogalmazott: 

A függőket együttérzéssel kell kezelni, de a kereskedők halált és szenvedést árulnak – nekik börtönben a helyük.

Ebben kifejeződik egy anya fájdalma, aki úgy látja, hogy a bíróságok nem a közösség oldalán állnak, hanem – akarva-akaratlanul – a dílerekén. „A liberális joggyakorlat hívei az újrakezdés esélyéről beszélnek. Csakhogy ezek az emberek nem »újrakezdők«, hanem hideg számítással működő bűnözők, akik az emberi nyomorúságból húznak hasznot. Mivel a törvény nem képes világos üzenetet küldeni, a bűnözők küldik majd helyette: »Skóciában biztonságban üzletelhetsz«” – írta a szakértő. 

Téglásy Kristóf hozzátette: a társadalom biztonsága nem a gyengék kiváltsága, hanem a jogalkotók kötelessége. A skót média megkongatta a vészharangot: ha ma nem állítják meg ezt az önfeladást, holnap már egész városrészek kerülhetnek a kábítószer-bűnözés uralma alá.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bruzák Noémi/MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Árad, mint a fene!

Bayer Zsolt avatarja

Tessék jó alaposan megnézni a hatalmas, áradó tömeget…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu