Telnek a temetők Skóciában, mutatjuk, mi az oka

„A számok önmagukért beszélnek, és lesújtó a kép, amit festenek. Tavaly 1065 ember halt meg drogtúladagolásban Skóciában, ami a legsúlyosabb adat egész Európában” – mutatott rá Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója.

Skóciában győzött a liberalizmus, ezért arat a halál (Forrás: MTI/BRFK)

Mint írta,

miközben a temetők telnek, a bíróságok százszámra engedik szabadon azokat, akik ezt a pusztítást az utcára öntik.

A kábítószer-kereskedők egy része mindössze 499 fontos (nem egész 250 ezer forintos) átlagbírsággal „bűnhődik” – kevesebbel, mint amennyit egy hétvégi városi vacsora kóstál egy középkategóriás étteremben. Az üzenet világos: bűnözni Skóciában kifizetődő – fogalmazott a szakértő.

Nevetséges büntetési tételek

Felidézte: rendőrségi adatok szerint 2022 és 2023 között 1 489 drogdíler ellen indult eljárás, de csak kevesebb, mint harmaduk került börtönbe. A többiek közmunkával vagy pénzbírsággal megúszták, ráadásul

a pénzbírság sokszor aprópénz egy jól menő dílernek, hiszen egyetlen nap alatt megkeresheti annak a többszörösét.

Ez nem igazságszolgáltatás, hanem meghívó a folytatáshoz – állította a stratégiai igazgató.

Téglásy Kristóf szerint a skót utcákon ma már nem a „régi” heroin a fő veszély, hanem annak ipari erősségű, szennyezett változatai: a fentanil, a nitazének, sőt, a citromsav-keverékek teszik teljesen kiszámíthatatlanná a hatást. A skót közegészségügy adataiból kiolvasható: már előfordult, hogy a túladagolt áldozatot 13 adag naloxonnal lehetett csak visszahozni az életbe. Ez nem pusztán közegészségügyi kérdés, hanem háború a közösség, a családok, a skót társadalom ellen – vélekedett a szakértő.

A bíróságok a dílerek oldalára álltak?

A tragédiák mögött arcok és nevek állnak. Linda McVean, aki fiát vesztette el túladagolásban, így fogalmazott:

A függőket együttérzéssel kell kezelni, de a kereskedők halált és szenvedést árulnak – nekik börtönben a helyük.

Ebben kifejeződik egy anya fájdalma, aki úgy látja, hogy a bíróságok nem a közösség oldalán állnak, hanem – akarva-akaratlanul – a dílerekén. „A liberális joggyakorlat hívei az újrakezdés esélyéről beszélnek. Csakhogy ezek az emberek nem »újrakezdők«, hanem hideg számítással működő bűnözők, akik az emberi nyomorúságból húznak hasznot. Mivel a törvény nem képes világos üzenetet küldeni, a bűnözők küldik majd helyette: »Skóciában biztonságban üzletelhetsz«” – írta a szakértő.