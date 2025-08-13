Becsmérelte az Otthon startot az SZDSZ volt minisztere, de az államtitkár alaposan leoltotta

Nem kellett sokat várni, hogy egy újabb balliberális „szakértő” támadja az Otthon start programot, amely sok tízezer fiatal otthonhoz jutását fogja segíteni a közeljövőben – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és straté­giai államtitkára a közösségi oldalán.

A volt SZDSZ-es miniszter nem kapott csillagos ötöst Panyi Miklóstól (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Mint hangsúlyozta, ezúttal a baloldali Medgyessy-kormány korábbi gazdasági miniszterének, Csillag Istvánnak volt egy zavaros eszmefuttatása a programról. Az egykori SZDSZ-es miniszter az ATV egyik műsorában arról elmélkedett, hogy a nagy ingatlanfejlesztőknek, a gazdagoknak és a spekuláns lakásvásárlóknak kedvez a program, és a fiatalok valójában nem fognak tudni élni a támogatással a lakásárak növekedése miatt.

Nagyobbat nem is tévedhetne Csillag úr, de nézzük a tényeket!

– fogalmazott az államtitkár.

Csillag István nem kaphat Otthon start hitelt

Panyi Miklós kiemelte: a fix 3 százalékos, akár tízszázalékos önerővel is felvehető hitel fiataloknak teremti meg a lehetőséget az első otthon megszerzésére, valamint azok tízezreinek, akiknek nincs saját lakása. Akinek 15 millió forintot meghaladó értékű ingatlanban van kizárólagos tulajdona, az nem jogosult a programban való részvételre, ahogyan az sem, akinek több mint egy, 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányada van.

Csillag István rengeteg másik gazdag emberhez és spekuláns lakásvásárlóhoz hasonlóan tehát nem élhet a program adta lehetőségekkel

– mutatott rá az államtitkár.

Azt is elmagyarázta az értetlenkedő egykori szabad demokratának, hogy nem támogatják sem a nagy értékű, sem a luxusingatlanok megszerzését. Az ingatlanárak féken tartására árkorlátokat építettek be: a négyzetméterár maximum másfél millió forint lehet, a vételár lakás esetében nem haladhatja meg a 100 millió, lakóház esetén a 150 millió forintot. Ez a plafon hatékonyan zárja ki a legdrágább prémiumszegmenst a támogatásból, biztosítva, hogy ne a luxuslakások vásárlóit, hanem a valódi otthonteremtőket segítsék a számukra elérhető kategóriában – szögezte le az államtitkár.

Felpörgetett kínálat, csökkenő albérletárak

Panyi Miklós hozzátette, hogy a kormány ezenfelül célzott intézkedésekkel a kínálati oldalt is felpörgeti, hogy az új otthonok építése tartani tudja a lépést az igényekkel.

Már elindult 300 milliárd forintos keretösszeggel a Lakhatási tőkeprogram, amelynek köszönhetően több tízezer új, megfizethető árú lakás építése fog megindulni ingatlanfejlesztők által, de a kormány 2026 végéig meghosszabbította az új építésű lakások és házak vásárlására vonatkozó ötszázalékos áfakedvezményt is.

Az Otthon start tehát nemcsak a fiataloknak, de az egész nemzetgazdaságnak új lendületet ad. Előzetes számítások szerint több mint 50 ezer új lakás épülhet a következő időszakban, ami körülbelül 4500 milliárd forint beruházási értéket mozgathat meg. Ez tízezreknek jelent munkát, helyi vállalkozások százait mozdítja meg és a GDP növekedéséhez is hozzájárul – magyarázta.