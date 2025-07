Pólósulit rendezett Magyarország a világbajnoki elődöntőben, az olimpiai bajnokok hitetlenkedtek

Átalakult, de számos olimpiai bajnokkal felálló riválissal találta magát szemben Cseh Sándor csapata. A magyar női vízilabda-válogatott kilencedik alkalommal játszhatott vb-elődöntőt, a legutóbbi kettőt sikerrel vette. Ugyanakkor éppen a spanyolok ellen számos sorsdöntő meccset veszítettek el 2013 óta Keszthelyi Ritáék, többek között a 2019-es világbajnoki elődöntőt is. Idén azonban két világkupa-találkozón a magyar lányok örülhettek, s most is erre készültek.

Tiba Panna (szemben) és a női vízilabda-válogatott örömpólót mutatott be Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Álom-vízilabda

Egy csavarral kezdődött a mérkőzés: Varró Eszter lövését védte Martina Terre, az ellenakcióból Paula Leiton háttal a kapunknak csavart Neszmély Boglárka hálójába (0-1). Írd és mondd, hattal válaszoltunk! Éles szögből, jobbról szerzett góllal egyenlített a balkezes Leimeter Dóra. A második emberelőnyünket is érvényre juttattuk, Tiba Panna jobbról lőtt nagy erővel a hosszú sarokba. Újabb fórokból Garda Krisztina pattintotta a rövid sarokba, Varró Eszter ugyanoda lőtt centerből. Szilágyi Dorottya félpályás szabaddobásból, a vb-n eddig gyengén célzó Faragó Kamilla balról mattolta az ellenfelet.

Úgy vezettünk az első negyed után 6-2-re, hogy elöl gáláztak, hátul remekül kisegítették egymást és sokat blokkoltak a lányok.

Lendületben maradtunk

Hiába reklamált sárga lapot érően Cseh Sándor, emberelőnnyel és Paula Crespi révén góllal kezdtek a spanyolok a második negyedben (6-3).

Az első felvonásban hattal, most válasz nélkül négy góllal viszonozta Magyarország a spanyolok nyitó találatát.

Leimeter Dóra lövése a kapufáról, Keszthelyi Ritáé a lécről csorgott be, még nőtt is az előnyünk (8-3). Tegyük hozzá, az ő ejtésük nem ment be a lécről. A gála Rybanska Natasa okos és pontos szabaddobásával és Szilágyi Dorottya jobbról jobb kézzel elért góljával folytatódott, héttel álltunk jobban az olimpiai bajnoknál (10-3).

Elena Riuz és a kapásszélről pimaszul pattintó Keszthelyi Rita gólváltása után 11-4-et mutatott az eredményjelző a nagyszünetben.

Pezsgett a víz, közelharcban is helytállt vízilabda-válogatottunk Fotó: World Aquatics/Derencsényi István

Egy híján közte tíz

Nagy változást hozott a harmadik felvonás elején, hogy nem ők, hanem mi lőttünk gólt. Neszmély védett, indította legjobb úszónkat, Vályi Vanda élt is a lehetőséggel, és a csereként beállt Mariona Terrának vitte be a 12. találatunkat (12-4). Finom csuklómozdulattal jelentkezett a kapusunkat átemelő Beata Ortiz, csupán szépségtapaszt jelentett, főképp, hogy remek fórmegjátszás végén Keszthelyi Rita teljesen üresen kapta a labdát, azaz könnyedén gólt lőtt (13-5).

Vályi középre betett büntetőjével kilenccel vezetett Cseh Sándor csapata, még a rászámolás eshetősége is fennforgott.

Az utolsó negyedben ettől megkímélték magukat Beata Ortizék, 15-8-nál azonban csak azért kért időt Cseh Sándor, hogy szusszanjanak egyet a játékosai. Ők talán már a döntőre is pihentek az utolsó percekben, így Paula Camus még kozmetikázott a különbségen.

A magyar női vízilabda-válogatott legyőzte 15-9-re Spanyolországot a világbajnokság elődöntőjében.

Keretbe zárva a szingapúri tornát szerdán (15.35, tv.: M4) azzal a Görögországgal játssza a döntőt, amely 14-10-re megverte az USA-t, s amelyet Keszthelyi Ritáék a nyitó meccsükön 10-9-re felülmúltak.