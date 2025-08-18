Kibújt a szög a zsákból: Gyurcsányék útján járna tovább a Tisza Párt

Eddig is a magyar baloldal állt velünk szemben. Semmi sem változott, csak most egy új vállalkozást hoztak létre, a Tisza Pártot – írja Facebook-oldalán a Fidesz, idézve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábbi szereplését a Harcosok órájából.

A politikus a műsorban úgy fogalmazott: nem lehet eleve kizárni az együttműködést Gyurcsány Ferenc vagy volt feleségének pártja és a Tisza között, hiszen érdemi különbség nincs ezek között a pártok között.

A Tisza Párt minden mondatában a magyar baloldal követeléseit vette át, semmilyen újszerű ajánlata nincs.

Magyar Péter beszédei tartalmilag megegyeznek azzal, amit Gurcsány Ferenc vagy Dobrev Klára az elmúlt években elmondtak.

A Tisza és a migráció

Korábban már beszámoltunk róla, hogy migráció terén nyíltan Gyurcsányék politikáját viszi tovább a Tisza Párt. Nagy Boldizsár nemzetközi jogász, aki a Tisza Párt migrációs politikáját is formálja, határok nélküli Európát és migrációs alapjogokat sürgetett egy előadásában.

Nagy Boldizsár természetesnek tartja, hogy a migráció alapjog, szerinte határok nélküli Európára van szükség, és mindenkinek biztosítani kell a szabad mozgást.

Hazugságnak nevezte, hogy a terroristák vannak a migránsok között.

A szakértő nemcsak jognak, hanem erkölcsi és filozófiai kötelességnek tekinti a migráció támogatását, amelyet fontosnak és hasznosnak ítélt, az illegális migráns kifejezést pedig kifejezetten elutasítja.

A Tisza Párt EP-képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal is megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek az illegális bevándorlást ösztönző migrációs paktum végrehajtását segítik elő. A korábbi európai parlamenti szavazási jegyzőkönyvek alapján Magyar Péter emberei nemcsak a betelepítési kvótát tartalmazó csomagot támogatták, hanem a határzár elutasítását és Magyarország megbüntetését is.

Gyurcsányi ábrándok

Kísérteties a hasonlóság egyébként a Tisza Párt háttéremberének elgondolása és Gyurcsány Ferenc egykori politikája között. Joggal feltételezhetjük, hogy az egykori baloldali összefogás pártjainak ugyanazok az emberek adtak tanácsot, ugyanazok írták a programjaikat, akik ma a Tisza Pártnak teszik.