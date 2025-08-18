Gyurcsány FerencTiszaMagyarország

Kibújt a szög a zsákból: Gyurcsányék útján járna tovább a Tisza Párt

A Tisza Párt valójában a magyar baloldal új köntösben – írja közösségi oldalán a Fidesz, amely szerint a Magyar Péter vezette párt csupán egy új vállalkozás, újszerű ajánlat nélkül. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szavait erősíti, hogy a Tisza Párt migráció kérdésében nyíltan Gyurcsány Ferencék politikáját viszi tovább.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 8:35
Gyurcsány
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eddig is a magyar baloldal állt velünk szemben. Semmi sem változott, csak most egy új vállalkozást hoztak létre, a Tisza Pártot – írja Facebook-oldalán a Fidesz, idézve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábbi szereplését a Harcosok órájából.

A politikus a műsorban úgy fogalmazott: nem lehet eleve kizárni az együttműködést Gyurcsány Ferenc vagy volt feleségének pártja és a Tisza között, hiszen érdemi különbség nincs ezek között a pártok között. 

A Tisza Párt minden mondatában a magyar baloldal követeléseit vette át, semmilyen újszerű ajánlata nincs. 

Magyar Péter beszédei tartalmilag megegyeznek azzal, amit Gurcsány Ferenc vagy Dobrev Klára az elmúlt években elmondtak.

 

A Tisza és a migráció

Korábban már beszámoltunk róla, hogy migráció terén nyíltan Gyurcsányék politikáját viszi tovább a Tisza Párt.  Nagy Boldizsár nemzetközi jogász, aki a Tisza Párt migrációs politikáját is formálja, határok nélküli Európát és migrációs alapjogokat sürgetett egy előadásában. 

Nagy Boldizsár természetesnek tartja, hogy a migráció alapjog, szerinte határok nélküli Európára van szükség, és mindenkinek biztosítani kell a szabad mozgást.

Hazugságnak nevezte, hogy a terroristák vannak a migránsok között.

A szakértő nemcsak jognak, hanem erkölcsi és filozófiai kötelességnek tekinti a migráció támogatását, amelyet fontosnak és hasznosnak ítélt, az illegális migráns kifejezést pedig kifejezetten elutasítja.

 A Tisza Párt EP-képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal is megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek az illegális bevándorlást ösztönző migrációs paktum végrehajtását segítik elő. A korábbi európai parlamenti szavazási jegyzőkönyvek alapján Magyar Péter emberei nemcsak a betelepítési kvótát tartalmazó csomagot támogatták, hanem a határzár elutasítását és Magyarország megbüntetését is.

 

Gyurcsányi ábrándok

Kísérteties a hasonlóság egyébként a Tisza Párt háttéremberének elgondolása és Gyurcsány Ferenc egykori politikája között. Joggal feltételezhetjük, hogy az egykori baloldali összefogás pártjainak ugyanazok az emberek adtak tanácsot, ugyanazok írták a programjaikat, akik ma a Tisza Pártnak teszik.

Gyurcsány 2015 őszén sajtótájékoztatót is tartott Horgoson (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

Emlékezetes, hogy Gyurcsány már 2015 májusában „kormányzati gumicsontnak” nevezte a fizikai határzárat. Két hónappal később pedig azt mondta: „A magyar kormányfő a tragikus párizsi merénylet óta tudatosan mossa össze a bevándorlókat, a menekülteket és a terroristákat.” A röszkei zavargásról, a határ megtámadásáról úgy fogalmazott: „Rendőrök támadtak a békés menekültekre, nem pedig fordítva.” A DK első embere arról is meg volt győződve, hogy

Euró­pát nem kell félteni a migrációs hullámtól, nem fenyeget bennünket az, hogy kalifátus lesz Európában.

Gyurcsány Ferenc 2017-ben a DK elnökeként egy Európa jövőjéről szóló konferencia szünetében tartott sajtótájékoztatót, és akkor vázolta fel egy határok nélküli Európa világképét. A DK elnöke akkor leszögezte: pártja 

hisz az Európai Egyesült Államok eszméjében, több együttműködést, több és erősebb Európát akar.

Úgy vélekedett: szükség van új európai alkotmányra, európai és nemzeti identitást kifejező kettős állampolgárságra, közös európai határvédelemre, kül- és védelempolitikára, társadalombiztosításra, munkajogra.

A sajtótájékoztatón akkor jelen volt Ulrike Lunacek, az Európai Parlament alelnöke is, aki kiállt a szorosabb integrációt jelentő Egyesült Európai Államok mellett, és hangsúlyozta, hogy 

a migráció megoldásából, a menekültek befogadásából minden tagállamnak ki kell vennie a részét.

Orbán Viktorról szólva azt mondta, számára érthetetlen, hogy aki részt vett a vasfüggöny lebontásában, hogy kelthet félelmet a menekültekkel szemben.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció egykori elnöke (Fotó: Mirkó István)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekvilágjáték

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

Faggyas Sándor avatarja

Az „okos” gépek életünk mind több területén válnak uralkodóvá, s végül fölöslegessé tehetik az emberi spontaneitást, kreativitást, gondolkodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.