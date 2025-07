Itt van Magyar Péterék titkos terve: Gyurcsányék politikáját vinné tovább a Tisza Párt + videó

Határok nélküli Európára van szükség, és mindenkinek biztosítani kell a szabad mozgást – hangzott el Nagy Boldizsár korábban tartott előadásán, amelynek tartalmát megszerezte a Magyar Nemzet.

Kísérteties a hasonlóság a Tisza Párt háttéremberének elgondolása, és Gyurcsány Ferenc egykori politikája között (Fotó: AFP)

A Soros-hálózat világából érkezett szakértő egyébként segíti a Tisza Pártot migrációs politikájának kialakításában, miközben a kormány intézkedéseit folyamatosan támadja.

Mint korábban beszámoltunk róla: a nemzetközi jogász szerint Magyarország potyautas, mert azzal, hogy nem fogadja be a migránsokat, más országokra hárítja ennek a terhét. Azt azonban elfelejtette megemlíteni, hogy

Magyarország milliárdokat költött a határkerítésre, hogy megvédje Európát az illegális bevándorlóktól,

de ezt senki sem köszönte meg, sőt a költségekbe sem szálltak be.

Magyar Péter csendben maradna

Nagy Boldizsár természetesnek tartja, hogy a migráció alapjog, szerinte határok nélküli Európára van szükség, és mindenkinek biztosítani kell a szabad mozgást.

Hazugságnak nevezte, hogy a terroristák vannak a migránsok között.

A szakértő nemcsak jognak, hanem erkölcsi és filozófiai kötelességnek tekinti a migráció támogatását, amelyet fontosnak és hasznosnak ítélt, az illegális migráns kifejezést pedig kifejezetten elutasítja.

Ebből is kirajzolódik, hogy a Tisza–Brüsszel-paktum a bevándorláspárti politikában is működik.

Magyar Péter ugyan kényesen kerüli, hogy nyilvánosan egyenesen beszéljen a migrációs problémákról, de a háttérben a Tisza Párt az Európai Néppárttal, Manfred Weberékkel együtt az Európai Parlamentben eddig is minden bevándorláspárti előterjesztést megszavazott. Itthon pedig szép csendben migrációpárti előadásokat tartanak a tiszásoknak Soros emberei.

Nagy Boldizsár egyébként azzal is egyetért, hogy az unió a migrációs politika miatt hatalmas pénzbüntetésre ítélte Magyarországot.

Mint lapunk már megírta, gőzerővel folyik a Tisza Pártban a migrációpárti érzékenyítés, és Magyar Péter szerint az uniós joghoz igazított migrációs politikát kell bevezetni Magyarországon.

Gyurcsányi ábrándok

Kísérteties a hasonlóság egyébként a Tisza Párt háttéremberének elgondolása, és Gyurcsány Ferenc egykori politikája között. Joggal feltételezhetjük, hogy az egykori baloldali összefogás pártjainak ugyanazok az emberek adtak tanácsot, ugyanazok írták a programjaikat, akik ma a Tisza Pártnak teszik.

Gyurcsány 2015 őszén sajtótájékoztatót is tartott Horgoson (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

Emlékezetes, hogy Gyurcsány már 2015 májusában „kormányzati gumicsontnak” nevezte a fizikai határzárat. Két hónappal később pedig azt mondta: „A magyar kormányfő a tragikus párizsi merénylet óta tudatosan mossa össze a bevándorlókat, a menekülteket és a terroristákat.” A röszkei zavargásról, a határ megtámadásáról úgy fogalmazott: „Rendőrök támadtak a békés menekültekre, nem pedig fordítva.” A DK első embere arról is meg volt győződve, hogy

Euró­pát nem kell félteni a migrációs hullámtól, nem fenyeget bennünket az, hogy kalifátus lesz Európában.

Gyurcsány Ferenc 2017-ben a DK elnökeként egy Európa jövőjéről szóló konferencia szünetében tartott sajtótájékoztatót, és akkor vázolta fel egy határok nélküli Európa világképét. A DK elnöke akkor leszögezte: pártja

hisz az Európai Egyesült Államok eszméjében, több együttműködést, több és erősebb Európát akar.

Úgy vélekedett: szükség van új európai alkotmányra, európai és nemzeti identitást kifejező kettős állampolgárságra, közös európai határvédelemre, kül- és védelempolitikára, társadalombiztosításra, munkajogra.

A sajtótájékoztatón akkor jelen volt Ulrike Lunacek, az Európai Parlament alelnöke is, aki kiállt a szorosabb integrációt jelentő Egyesült Európai Államok mellett, és hangsúlyozta, hogy

a migráció megoldásából, a menekültek befogadásából minden tagállamnak ki kell vennie a részét.

Orbán Viktorról szólva azt mondta, számára érthetetlen, hogy aki részt vett a vasfüggöny lebontásában, hogy kelthet félelmet a menekültekkel szemben.

Magyar Péter képviselői hónapokon át Brüsszellel szavaztak

A Tisza Párt EP-képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal is megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek az illegális bevándorlást ösztönző migrációs paktum végrehajtását segítik elő. A korábbi európai parlamenti szavazási jegyzőkönyvek alapján Magyar Péter emberei nemcsak a betelepítési kvótát tartalmazó csomagot támogatták, hanem a határzár elutasítását és Magyarország megbüntetését is.

A 2025-ös uniós költségvetési dokumentumok egyike például plusz 25 millió eurót irányzott elő a menekültügyi, migrációs és integrációs alap megerősítésére.

A határozat világosan fogalmazott: „…a paktum megfelelő és gyors végrehajtásának biztosítása érdekében” szükséges a többletforrás. A javaslatot a Tisza Párt EP-képviselői megszavazták.

Ez a migrációs paktum tartalmazza a sokat bírált kvótarendszert is, amely szerint azoknak az országoknak, amelyek nem fogadnak be migránsokat, pénzbüntetést kell fizetniük. A szöveg elfogadása tehát a brüsszeli migrációs politika támogatását jelenti – a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a Tisza Párt részéről is.

A Tisza képviselői ezenfelül több olyan javaslatra is igennel szavaztak, amelyek jogosnak nevezték az Európai Unió Bíróságának kétszázmillió eurós bírságát, amit Magyarország ellen szabtak ki a határzár alkalmazása miatt.

A párt emellett nem támogatta azt a kezdeményezést, hogy Magyarország kétmilliárd eurós támogatást kapjon a határkerítés költségeire.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber budapesti sajtótájékoztatójukon (Fotó: AFP)